Ідентифіковано підрозділи РФ, що використовують в Україні хімічну зброю, - розслідування

Російські окупанти порушують закони та звичаї війни, використовуючи в Україні хімічне озброєння. Журналісти ідентифікували частину російських підрозділів, які мають хімічну зброю та застосовують її проти Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода").

Серед озброєних хімічною зброєю російських підрозділів - щонайменше дві мотострілецькі бригади, окремі загони БПЛА та війська Росгвардії. Вони використовують проти воїнів ЗСУ новітні газові гранати РГ-Во. Це - пряме порушення міжнародних угод про заборону використання хімічної зброї.

Так, 114-та окрема мотострілецька бригада російської армії у 2024 році була викрита на тому, що скидає хімічні гранати в укриття українських військових. Відповідний сюжет у травні 2024 року показало державне російське пропагандистське телебачення.

Окрім цього, застосовувати хімічну зброю може й 136-та мотострілецька бригада, яка зараз намагається воювати на Вовчанському та Купʼянському напрямках. Харківське управління Служби безпеки України отримало відповідні докази.

Зокрема, до рук українців потрапило листування, датоване весною та початком літа 2025 року. В ньому російські солдати з цієї бригади звітують про обсяги використання газових гранат РГ-Во та замовляють нові партії.

Фото: "Схеми"

Хто постачає хімічну зброю на фронт

Журналістам вдалося ідентифікувати одного зі співрозмовників - Дмитра Новічіхіна. З ним постачання хімгранат обговорювала 136-та бригада.

Ще у березні 2022 року про Новічіхіна повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. На початку повномасштабного вторгнення РФ він був старшим радистом у 136-й бригаді, але зараз, схоже за все, перемістився на більш "хлібну" посаду - фахівця із забезпечення.

Ще один постачальник хімічної зброї росіянам - Інститут прикладної хімії, який виробляє газові гранати РГ-Во. Ця установа працює виключно в інтересах Росгвардії.

У жовтні 2023 року хімічні гранати РГ-Во виробництва ІПХ "засвітилися" у відео, яке відзняли військові-росгвардійці. Передавати вироби можуть через Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області (в/ч 42734).

Фото: "Схеми"

До речі, сам ІПХ отримує компоненти для гранат від двох російських компаній, які все ще не перебувають під санкціями Заходу попри співпрацю з цим інститутом. Саме ці компанії постачають установі усі потрібні компоненти для виготовлення хімічного озброєння.