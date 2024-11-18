У зразках із зони бойових дій в Україні знайдено заборонений газ, - ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області. Дослідження проводилися на запит України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОЗХЗ від понеділка, 18 листопада.

Згідно з документом, інцидент стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка на Дніпропетровщині. Експерти ОЗХЗ зафіксували факт застосування речовини CS, провели опитування свідків та зібрали зразки з місця події, зокрема із траншей.

Незалежний аналіз кількох лабораторій ОЗХЗ підтвердив, що у вилучених зразках ґрунту та фрагментах снаряда містився 2-хлорбензиліденемалононітрил (CS), відомий як сльозогінний газ.

Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас висловив "глибоку стурбованість" з приводу використання хімічної зброї, наголосивши, що всі держави-члени організації, включно з Росією, зобов’язані утримуватися від її виробництва, зберігання та застосування.

Як відомо, це перший випадок офіційного підтвердження застосування хімічної зброї в регіонах України, де тривають бойові дії.

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що лише у жовтні російські війська 323 рази використовували хімічну зброю проти українських захисників.

Ці дії є порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції про заборону хімічної зброї, що забороняє будь-яке використання такої зброї.