Идентифицированы подразделения РФ, использующие в Украине химическое оружие, - расследование
Российские оккупанты нарушают законы и обычаи войны, используя в Украине химическое оружие. Журналисты идентифицировали часть российских подразделений, которые имеют химическое оружие и применяют его против Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта "Схемы" ("Радио Свобода").
Среди вооруженных химическим оружием российских подразделений - по меньшей мере две мотострелковые бригады, отдельные отряды БПЛА и войска Росгвардии. Они используют против воинов ВСУ новейшие газовые гранаты РГ-Во. Это - прямое нарушение международных соглашений о запрете использования химического оружия.
Так, 114-я отдельная мотострелковая бригада российской армии в 2024 году была уличена в том, что сбрасывает химические гранаты в укрытие украинских военных. Соответствующий сюжет в мае 2024 года показало государственное российское пропагандистское телевидение.
Кроме этого, применять химическое оружие может и 136-я мотострелковая бригада, которая сейчас пытается воевать на Волчанском и Купянском направлениях. Харьковское управление Службы безопасности Украины получило соответствующие доказательства.
В частности, в руки украинцев попала переписка, датированная весной и началом лета 2025 года. В ней российские солдаты из этой бригады отчитываются об объемах использования газовых гранат РГ-Во и заказывают новые партии.
Кто поставляет химическое оружие на фронт
Журналистам удалось идентифицировать одного из собеседников - Дмитрия Новичихина. С ним поставки химгранат обсуждала 136-я бригада.
Еще в марте 2022 года о Новичихине сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ он был старшим радистом в 136-й бригаде, но сейчас, похоже всего, переместился на более "хлебную" должность - специалиста по обеспечению.
Еще один поставщик химического оружия россиянам - Институт прикладной химии, который производит газовые гранаты РГ-Во. Это учреждение работает исключительно в интересах Росгвардии.
В октябре 2023 года химические гранаты РГ-Во производства ИПХ "засветились" в видео, которое сняли военные-росгвардейцы. Передавать изделия могут через Центральный военно-химический полигон в Саратовской области (в/ч 42734).
Кстати, сам ИПХ получает компоненты для гранат от двух российских компаний, которые все еще не находятся под санкциями Запада несмотря на сотрудничество с этим институтом. Именно эти компании поставляют учреждению все необходимые компоненты для изготовления химического вооружения.
Россияне используют химическое оружие на фронте
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны. А в мае 2025 года ЕС наказал Россию санкциями за использование химического оружия в Украине.
Среди прочего, россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области. В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году.