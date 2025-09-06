Идентифицированы подразделения РФ, использующие в Украине химическое оружие, - расследование

Российские оккупанты нарушают законы и обычаи войны, используя в Украине химическое оружие. Журналисты идентифицировали часть российских подразделений, которые имеют химическое оружие и применяют его против Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта "Схемы" ("Радио Свобода").

Среди вооруженных химическим оружием российских подразделений - по меньшей мере две мотострелковые бригады, отдельные отряды БПЛА и войска Росгвардии. Они используют против воинов ВСУ новейшие газовые гранаты РГ-Во. Это - прямое нарушение международных соглашений о запрете использования химического оружия.

Так, 114-я отдельная мотострелковая бригада российской армии в 2024 году была уличена в том, что сбрасывает химические гранаты в укрытие украинских военных. Соответствующий сюжет в мае 2024 года показало государственное российское пропагандистское телевидение.

Кроме этого, применять химическое оружие может и 136-я мотострелковая бригада, которая сейчас пытается воевать на Волчанском и Купянском направлениях. Харьковское управление Службы безопасности Украины получило соответствующие доказательства.

В частности, в руки украинцев попала переписка, датированная весной и началом лета 2025 года. В ней российские солдаты из этой бригады отчитываются об объемах использования газовых гранат РГ-Во и заказывают новые партии.

Фото: "Схемы"

Кто поставляет химическое оружие на фронт

Журналистам удалось идентифицировать одного из собеседников - Дмитрия Новичихина. С ним поставки химгранат обсуждала 136-я бригада.

Еще в марте 2022 года о Новичихине сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ он был старшим радистом в 136-й бригаде, но сейчас, похоже всего, переместился на более "хлебную" должность - специалиста по обеспечению.

Еще один поставщик химического оружия россиянам - Институт прикладной химии, который производит газовые гранаты РГ-Во. Это учреждение работает исключительно в интересах Росгвардии.

В октябре 2023 года химические гранаты РГ-Во производства ИПХ "засветились" в видео, которое сняли военные-росгвардейцы. Передавать изделия могут через Центральный военно-химический полигон в Саратовской области (в/ч 42734).

Фото: "Схемы"

Кстати, сам ИПХ получает компоненты для гранат от двух российских компаний, которые все еще не находятся под санкциями Запада несмотря на сотрудничество с этим институтом. Именно эти компании поставляют учреждению все необходимые компоненты для изготовления химического вооружения.