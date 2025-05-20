ЄС покарав Росію санкціями за використання хімічної зброї в Україні

Російські війська застосовують проти українських захисників хімічну зброю. З цієї причини проти Росії ввели нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

Як зазначили в Раді, санкції націлені на війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Таке рішення ухвалили на підставі доповідей Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). ОЗХЗ з'ясувала, що в російській зброї міститься CS (2-хлорбензальмалононітрил).

CS - це хімічна речовина, яку часто використовують у сльозогінних гранатах і газах для контролю натовпу. Вона викликає подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів, змушуючи людей плакати і відчувати дискомфорт, щоб розігнати протестувальників або затримати людей.

Санкції передбачають заморожування активів. Також ЄС заборонив пряме або непряме надання їм коштів або економічних ресурсів. Крім того, на фізичних осіб поширюється заборона на в'їзд до ЄС.

Варто зауважити, що таким чином Євросоюз уперше офіційно звинуватив Росію у використанні хімічної зброї.