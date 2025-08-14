Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рік

Хрумкі й ароматні огірочки стануть окрасою будь-якого зимового столу. Ділимося перевіреним рецептом, який збереже літню свіжість у банці й подарує вам справжній смак домашніх заготовок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал переможниці шоу "МастерШеф-2" Лізи Глінської.
На банку 3 л необхідні такі інгредієнти:
Спосіб приготування
Огірки потрібно залити холодною водою та лишити на 2-3 години. У банки покладіть кріп, шматочок коріння хрону, лавровий лист, чорний перець (горошок), сіль, цукор і часник.
Ставимо кипʼятити окремо оцет та воду. Закладаємо в каструльку з оцетом огірки та чекаємо, поки вони змінять колір. Потім перекладаємо огірки в банку.
Заповнюємо банку до верху та заливаємо окропом. Закриваємо кришками, перевертаємо банку та ставимо на підлогу. Накриваємо банки покривалом та чекаємо поки вони охолонуть.
