UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рік

Рецепт хрумких косервованих огірків на зиму (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Хрумкі й ароматні огірочки стануть окрасою будь-якого зимового столу. Ділимося перевіреним рецептом, який збереже літню свіжість у банці й подарує вам справжній смак домашніх заготовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал переможниці шоу "МастерШеф-2" Лізи Глінської.

Хрумкі консервовані огірки на зиму

На банку 3 л необхідні такі інгредієнти:

  • огірки - 1,8 кг (середнього розміру)
  • коріння хріну
  • кріп
  • лавровий лист - 1-2 шт.
  • чорний перець горошок - 5-6 шт.
  • часник - 1 головка
  • сіль - 3 десертні ложки (без гірки)
  • цукор - 6 десертних ложок (без гірки)
  • оцет (9%) 

Спосіб приготування

Огірки потрібно залити холодною водою та лишити на 2-3 години. У банки покладіть кріп, шматочок коріння хрону, лавровий лист, чорний перець (горошок), сіль, цукор і часник.

Ставимо кипʼятити окремо оцет та воду. Закладаємо в каструльку з оцетом огірки та чекаємо, поки вони змінять колір. Потім перекладаємо огірки в банку.

Консервування огірків на зиму (фото: кадр з відео)

Заповнюємо банку до верху та заливаємо окропом. Закриваємо кришками, перевертаємо банку та ставимо на підлогу. Накриваємо банки покривалом та чекаємо поки вони охолонуть. 

Консервування огірків на зиму (фото: кадр з відео)

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиконсервацияОгірки