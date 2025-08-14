Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рік

Хрумкі консервовані огірки на зиму

На банку 3 л необхідні такі інгредієнти:

огірки - 1,8 кг (середнього розміру)

коріння хріну

кріп

лавровий лист - 1-2 шт.

чорний перець горошок - 5-6 шт.

часник - 1 головка

сіль - 3 десертні ложки (без гірки)

цукор - 6 десертних ложок (без гірки)

оцет (9%)

Спосіб приготування

Огірки потрібно залити холодною водою та лишити на 2-3 години. У банки покладіть кріп, шматочок коріння хрону, лавровий лист, чорний перець (горошок), сіль, цукор і часник.

Ставимо кипʼятити окремо оцет та воду. Закладаємо в каструльку з оцетом огірки та чекаємо, поки вони змінять колір. Потім перекладаємо огірки в банку.

Консервування огірків на зиму (фото: кадр з відео)

Заповнюємо банку до верху та заливаємо окропом. Закриваємо кришками, перевертаємо банку та ставимо на підлогу. Накриваємо банки покривалом та чекаємо поки вони охолонуть.

