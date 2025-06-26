Як зберегти огірки свіжими на 7 днів довше: дуже просто, але ефективно

Немає нічого смачнішого за хрумкі огірочки у салаті чи сендвічі, але на жаль, ці овочі швидко псуються. Проте існує простий спосіб, який допоможе зберегти їх свіжими довше.

РБК-Україна пояснює, як правильно зберігати огірки, щоб вони радували вас своїм виглядом і смаком.

Чи можна зберігати огірки в холодильнику?

Огірки і більшість овочів найкраще зберігати у холодильнику, адже це уповільнює процес псування. Однак багато господинь кладуть усі овочі разом, не звертаючи уваги на їх сумісність.

Наприклад, томати виділяють етилен - газ, який прискорює дозрівання, але також сприяє швидкому псуванню сусідніх продуктів. Тому не варто зберігати огірки поруч із томатами, болгарським перцем, авокадо та яблуками. Ця помилка часто призводить до того, що огірки псуються набагато швидше.

Чому етилен небезпечний для огірків

Етилен - це природна речовина, яка покращує смак і прискорює дозрівання овочів та фруктів. Проте у високих концентраціях він провокує швидке псування продуктів, що зберігаються поруч.

Огірки - дуже чутливі до цього газу овочі, тому вони можуть стати м’якими або почати гнити, якщо зберігатися поруч із "етиленовими" плодами. Саме тому важливо тримати огірки окремо в холодильнику. Відповідне розміщення допоможе зберегти їхню свіжість і хрусткість довше.

Як правильно зберігати огірки

Краще класти огірки у поліетиленовий пакет або контейнер, щоб захистити їх від впливу етилену. При цьому огірки повинні бути загорнуті у паперовий рушник - він вбере зайву вологу і збереже овочі сухими. Якщо огірки нарізані, між шматочками також кладуть рушник, щоб уникнути зайвої вологості.

Зберігати огірки слід у спеціальному відділенні холодильника, подалі від томатів та інших продуктів, які виділяють етилен. Такий спосіб допоможе продовжити свіжість огірків до тижня.

Огірки краще зберігати у герметично зачиненої місткості (фото: Freepik)

Паперовий рушник як ваш найкращий помічник

Паперовий рушник абсорбує природну вологу, яку огірки виділяють під час зберігання. Це запобігає утворенню конденсату, який сприяє появі плісняви та гнилі. Залишаючись сухими, огірки довше зберігають привабливий вигляд і приємний хрускіт.

Овочі, загорнуті у рушник і поміщені в пакет або контейнер, можуть залишатися свіжими 5-7 днів. Цей простий лайфхак значно полегшує зберігання овочів і зберігає їх якість.

Додаткові поради для зберігання огірків

Для довшого зберігання уникайте миття огірків перед холодильником - зайва волога пришвидшує псування. Краще мити овочі безпосередньо перед вживанням.

Також слід уникати зберігання огірків у надто холодних відділеннях, оскільки низькі температури можуть пошкодити структуру овоча. Регулярно перевіряйте огірки і вчасно видаляйте зіпсовані плоди, щоб не допустити поширення гнилі.