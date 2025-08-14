Идеальные огурцы на зиму: хрустящие, сочные и как свежие даже через год

Хрустящие консервированные огурцы на зиму

На банку 3 л необходимы такие ингредиенты:

огурцы - 1,8 кг (среднего размера)

корни хрена

укроп

лавровый лист - 1-2 шт.

черный перец горошек - 5-6 шт.

чеснок - 1 головка

соль - 3 десертные ложки (без горки)

сахар - 6 десертных ложек (без горки)

уксус (9%)

Способ приготовления

Огурцы нужно залить холодной водой и оставить на 2-3 часа. В банки положите укроп, кусочек корня хрена, лавровый лист, черный перец (горошек), соль, сахар и чеснок.

Ставим кипятить отдельно уксус и воду. Закладываем в кастрюльку с уксусом огурцы и ждем, пока они изменят цвет. Затем перекладываем огурцы в банку.

Консервирование огурцов на зиму (фото: кадр из видео)

Заполняем банку до верха и заливаем кипятком. Закрываем крышками, переворачиваем банку и ставим на пол. Накрываем банки покрывалом и ждем пока они остынут.

