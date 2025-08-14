RU

Идеальные огурцы на зиму: хрустящие, сочные и как свежие даже через год

Рецепт хрустящих косервированных огурцов на зиму (фото: pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Хрустящие и ароматные огурчики станут украшением любого зимнего стола. Делимся проверенным рецептом, который сохранит летнюю свежесть в банке и подарит вам настоящий вкус домашних заготовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал победительницы шоу "МастерШеф-2" Лизы Глинской.

Хрустящие консервированные огурцы на зиму

На банку 3 л необходимы такие ингредиенты:

  • огурцы - 1,8 кг (среднего размера)
  • корни хрена
  • укроп
  • лавровый лист - 1-2 шт.
  • черный перец горошек - 5-6 шт.
  • чеснок - 1 головка
  • соль - 3 десертные ложки (без горки)
  • сахар - 6 десертных ложек (без горки)
  • уксус (9%)

Способ приготовления

Огурцы нужно залить холодной водой и оставить на 2-3 часа. В банки положите укроп, кусочек корня хрена, лавровый лист, черный перец (горошек), соль, сахар и чеснок.

Ставим кипятить отдельно уксус и воду. Закладываем в кастрюльку с уксусом огурцы и ждем, пока они изменят цвет. Затем перекладываем огурцы в банку.

Консервирование огурцов на зиму (фото: кадр из видео)

Заполняем банку до верха и заливаем кипятком. Закрываем крышками, переворачиваем банку и ставим на пол. Накрываем банки покрывалом и ждем пока они остынут.

Консервирование огурцов на зиму (фото: кадр из видео)

 

