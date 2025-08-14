Идеальные огурцы на зиму: хрустящие, сочные и как свежие даже через год

Хрустящие и ароматные огурчики станут украшением любого зимнего стола. Делимся проверенным рецептом, который сохранит летнюю свежесть в банке и подарит вам настоящий вкус домашних заготовок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал победительницы шоу "МастерШеф-2" Лизы Глинской.
На банку 3 л необходимы такие ингредиенты:
Способ приготовления
Огурцы нужно залить холодной водой и оставить на 2-3 часа. В банки положите укроп, кусочек корня хрена, лавровый лист, черный перец (горошек), соль, сахар и чеснок.
Ставим кипятить отдельно уксус и воду. Закладываем в кастрюльку с уксусом огурцы и ждем, пока они изменят цвет. Затем перекладываем огурцы в банку.
Заполняем банку до верха и заливаем кипятком. Закрываем крышками, переворачиваем банку и ставим на пол. Накрываем банки покрывалом и ждем пока они остынут.
