Идеальные огурцы на зиму: хрустящие, сочные и как свежие даже через год
Хрустящие и ароматные огурчики станут украшением любого зимнего стола. Делимся проверенным рецептом, который сохранит летнюю свежесть в банке и подарит вам настоящий вкус домашних заготовок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал победительницы шоу "МастерШеф-2" Лизы Глинской.
Хрустящие консервированные огурцы на зиму
На банку 3 л необходимы такие ингредиенты:
- огурцы - 1,8 кг (среднего размера)
- корни хрена
- укроп
- лавровый лист - 1-2 шт.
- черный перец горошек - 5-6 шт.
- чеснок - 1 головка
- соль - 3 десертные ложки (без горки)
- сахар - 6 десертных ложек (без горки)
- уксус (9%)
Способ приготовления
Огурцы нужно залить холодной водой и оставить на 2-3 часа. В банки положите укроп, кусочек корня хрена, лавровый лист, черный перец (горошек), соль, сахар и чеснок.
Ставим кипятить отдельно уксус и воду. Закладываем в кастрюльку с уксусом огурцы и ждем, пока они изменят цвет. Затем перекладываем огурцы в банку.
Консервирование огурцов на зиму (фото: кадр из видео)
Заполняем банку до верха и заливаем кипятком. Закрываем крышками, переворачиваем банку и ставим на пол. Накрываем банки покрывалом и ждем пока они остынут.
