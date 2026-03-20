"І не думав": Трамп зробив заяву про боєздатність армії США

23:55 20.03.2026 Пт
2 хв
Американський лідер приписав собі успіхи армії США
aimg Никончук Анастасія
"І не думав": Трамп зробив заяву про боєздатність армії США Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував настільки частого застосування американських збройних сил під час свого другого терміну, проте залишився задоволений їхнім поточним станом та ефективністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Sky News.

Читайте також: США готуються до наземної операції в Ірані, - CBS

Трамп про застосування армії США

Глава Білого дому зазначив, що на початку другого президентського терміну не припускав, що збройні сили країни будуть задіяні настільки активно. За його словами, ситуація склалася інакше, ніж він розраховував спочатку.

При цьому Трамп підкреслив, що позитивно оцінює поточний стан армії, додавши, що задоволений тим, що вдалося відновити її потенціал.

Заяви про війну проти Ірану

Коментуючи перебіг протистояння з Іраном, президент США заявив, що американська сторона демонструє високу ефективність.

За його твердженням, за короткий період вдалося домогтися значних результатів.

Зокрема, він сказав, що США "прекрасно" справляються в цьому конфлікті, додавши, що "за два дні було знищено 58 кораблів".

Оцінка іранського флоту

Трамп також висловився про можливості іранського флоту. За його словами, в Ірану були "чудові" кораблі, проте ключовою проблемою стала нездатність ефективно їх використовувати.

Він зазначив, що саме цей фактор став визначальним під час протистояння.

Операції за межами США

Окремо президент згадав дії американських військових за кордоном. Зокрема, йшлося про операції, проведені у Венесуелі в січні.

Говорячи про збройні сили США, він заявив: "Я не думав, що буду використовувати їх так часто, але я радий, що відновив їх".

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що в питаннях взаємодії більше довіряє російському лідеру Володимиру Путіну, ніж представникам європейських країн. При цьому він зазначив, що переговори з президентом України даються йому складніше, ніж контакти з главою Кремля.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито не надає жодної допомоги в ситуації навколо Ірану. За його словами, Київ не вдався до реальних дій у цьому напрямі, а заяви Володимира Зеленського про підтримку він назвав частиною політичної та PR-акції.

