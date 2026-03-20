"И не думал": Трамп сделал заявление о боеспособности армии США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал столь частого применения американских вооруженных сил во время своего второго срока, однако остался доволен их текущим состоянием и эффективностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Sky News .

Трамп о применении армии США

Глава Белого дома отметил, что в начале второго президентского срока не предполагал, что вооруженные силы страны будут задействованы настолько активно. По его словам, ситуация сложилась иначе, чем он рассчитывал изначально.

При этом Трамп подчеркнул, что положительно оценивает текущее состояние армии, добавив, что доволен тем, что удалось восстановить ее потенциал.

Заявления о войне против Ирана

Комментируя ход противостояния с Ираном, президент США заявил, что американская сторона демонстрирует высокую эффективность.

По его утверждению, за короткий период удалось добиться значительных результатов.

В частности, он сказал, что США "прекрасно" справляются в этом конфликте, добавив, что "за два дня было уничтожено 58 кораблей".

Оценка иранского флота

Трамп также высказался о возможностях иранского флота. По его словам, у Ирана были "отличные" корабли, однако ключевой проблемой стала неспособность эффективно их использовать.

Он отметил, что именно этот фактор стал определяющим в ходе противостояния.

Операции за пределами США

Отдельно президент упомянул действия американских военных за рубежом. В частности, речь шла об операциях, проведенных в Венесуэле в январе.

Говоря о вооруженных силах США, он заявил: "Я не думал, что буду использовать их так часто, но я рад, что восстановил их".