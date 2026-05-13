О минуте молчания в Киеве будут сообщать по-новому: что изменится

В Киеве тестируют новый формат оповещения об общенациональной минуте молчания через громкоговорители городской системы оповещения. Также отныне напоминание ежедневно автоматически будет публиковаться в Telegram-канале КГГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

КГГА будет оповещать о минуте молчания

В КГГА напомнили: ежедневно в 9:00 Украина минутой молчания чтит память людей, чьи жизни унесла российская агрессия.

С 13 мая напоминание о минуте молчания автоматически будет публиковаться и в официальном Telegram-канале администрации. Оповещение будет работать благодаря интеграции с мобильным приложением "Киев Цифровой".

В самом приложении пользователям также доступны Live Activity для iOS и интерактивные оповещения для Android. После активации функции в настройках отсчет минуты молчания будет отображаться даже на заблокированном экране смартфона.

Где уже объявляют минуту молчания

Сейчас в столице продолжается тестирование трансляции объявлений о минуте молчания через городскую систему громкоговорителей. Кроме того, соответствующие сообщения уже звучат на Крещатике, Майдане Независимости, на 19 станциях метро и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность для аудиотрансляций.

Также в 9:00 информация о начале минуты молчания появляется на диджитал-билбордах, ситилайтах и информационных стендах в метро.