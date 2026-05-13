О минуте молчания в Киеве будут сообщать по-новому: что изменится

11:23 13.05.2026 Ср
2 мин
Теперь можно настроить интерактивные оповещения на смартфоне
Татьяна Веремеева
Фото: Минута молчания в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве тестируют новый формат оповещения об общенациональной минуте молчания через громкоговорители городской системы оповещения. Также отныне напоминание ежедневно автоматически будет публиковаться в Telegram-канале КГГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Главное:

  • Новый формат оповещения: В столице тестируют трансляцию объявлений об общенациональной минуте молчания через городскую систему громкоговорителей.
  • Автоматизация в Telegram: С 13 мая напоминание ежедневно в 9:00 публикуется в официальном Telegram-канале КГГА благодаря интеграции с приложением "Киев Цифровой".
  • Функции в смартфоне: Пользователи "Киев Цифровой" могут видеть отсчет минуты молчания даже на заблокированном экране благодаря Live Activity (iOS) и интерактивным оповещениям (Android).
  • Локации трансляции: Аудиооповещения уже звучат на Крещатике, Майдане Независимости, на 19 станциях метро и в наземном транспорте с технической возможностью.
  • Визуальные напоминания: Информация о чествовании памяти погибших появляется на диджитал-билбордах, ситилайтах и информационных стендах в метрополитене.

КГГА будет оповещать о минуте молчания

В КГГА напомнили: ежедневно в 9:00 Украина минутой молчания чтит память людей, чьи жизни унесла российская агрессия.

С 13 мая напоминание о минуте молчания автоматически будет публиковаться и в официальном Telegram-канале администрации. Оповещение будет работать благодаря интеграции с мобильным приложением "Киев Цифровой".

В самом приложении пользователям также доступны Live Activity для iOS и интерактивные оповещения для Android. После активации функции в настройках отсчет минуты молчания будет отображаться даже на заблокированном экране смартфона.

Где уже объявляют минуту молчания

Сейчас в столице продолжается тестирование трансляции объявлений о минуте молчания через городскую систему громкоговорителей. Кроме того, соответствующие сообщения уже звучат на Крещатике, Майдане Независимости, на 19 станциях метро и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность для аудиотрансляций.

Также в 9:00 информация о начале минуты молчания появляется на диджитал-билбордах, ситилайтах и информационных стендах в метро.

Ранее РБК-Украина объясняло, как возникла традиция минуты молчания в честь погибших защитников Украины.

Кроме того, в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике на минуту останавливают движение транспорта в память о павших в войне. Ограничения касаются всех автомобилей, за исключением спецтранспорта, и являются частью общенационального чествования.

Россия с утра массированно атакует Украину группами дронов: где слышали взрывы
