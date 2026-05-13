О минуте молчания в Киеве будут сообщать по-новому: что изменится
В Киеве тестируют новый формат оповещения об общенациональной минуте молчания через громкоговорители городской системы оповещения. Также отныне напоминание ежедневно автоматически будет публиковаться в Telegram-канале КГГА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
КГГА будет оповещать о минуте молчания
В КГГА напомнили: ежедневно в 9:00 Украина минутой молчания чтит память людей, чьи жизни унесла российская агрессия.
С 13 мая напоминание о минуте молчания автоматически будет публиковаться и в официальном Telegram-канале администрации. Оповещение будет работать благодаря интеграции с мобильным приложением "Киев Цифровой".
В самом приложении пользователям также доступны Live Activity для iOS и интерактивные оповещения для Android. После активации функции в настройках отсчет минуты молчания будет отображаться даже на заблокированном экране смартфона.
Где уже объявляют минуту молчания
Сейчас в столице продолжается тестирование трансляции объявлений о минуте молчания через городскую систему громкоговорителей. Кроме того, соответствующие сообщения уже звучат на Крещатике, Майдане Независимости, на 19 станциях метро и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность для аудиотрансляций.
Также в 9:00 информация о начале минуты молчания появляется на диджитал-билбордах, ситилайтах и информационных стендах в метро.
Кроме того, в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике на минуту останавливают движение транспорта в память о павших в войне. Ограничения касаются всех автомобилей, за исключением спецтранспорта, и являются частью общенационального чествования.