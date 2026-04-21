Чутиме все місто: у Києві хвилину мовчання оголошуватимуть через вуличні гучномовці
У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці міської системи оповіщення. Наразі у столиці завершують тестування цієї функції, і вона вже працює в багатьох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як працюватиме оголошення
Коротке голосове повідомлення про початок хвилини мовчання лунатиме щодня о 9:00 у місцях, де це технічно можливо.
Для цього використовують гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Уже задіяно понад 400 точок, і їхню кількість поступово збільшуватимуть у межах модернізації системи.
Навіщо це впроваджують
Як пояснили у КМДА, місто прагне зробити хвилину мовчання не формальністю, а щоденним усвідомленим ритуалом пам’яті.
Таким чином столиця долучається до загальнонаціонального вшанування пам’яті військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.
Де ще звучить хвилина мовчання
Оголошення хвилини мовчання у Києві впроваджують поступово. Зокрема, з 2025 року її вже транслюють:
- на Хрещатику та Майдані Незалежності;
- на 19 станціях метро;
- у наземному громадському транспорті.
Також сповіщення надходять через застосунок Київ Цифровий та з’являються на екранах і рекламних носіях.
Система ще налаштовується, тому у разі проблем із гучністю або якістю запису мешканців просять повідомляти через контакт-центр 1551 або застосунок "Київ Цифровий".
Також у Києві щодня о 9:00 зупиняють рух транспорту на Хрещатику на одну хвилину, щоб вшанувати загиблих у війні. Обмеження діють для всіх авто, окрім спецтранспорту, і стали частиною загальнонаціональної хвилини мовчання.