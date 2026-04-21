Головна » Життя » Суспільство

Чутиме все місто: у Києві хвилину мовчання оголошуватимуть через вуличні гучномовці

16:55 21.04.2026 Вт
Де тепер лунатимуть сповіщення про хвилину мовчання?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Хвилина мовчання у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці міської системи оповіщення. Наразі у столиці завершують тестування цієї функції, і вона вже працює в багатьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Читайте також: Хвилина мовчання обов'язкова для всіх: як працюватиме закон, підписаний Зеленським

Як працюватиме оголошення

Коротке голосове повідомлення про початок хвилини мовчання лунатиме щодня о 9:00 у місцях, де це технічно можливо.

Для цього використовують гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Уже задіяно понад 400 точок, і їхню кількість поступово збільшуватимуть у межах модернізації системи.

Навіщо це впроваджують

Як пояснили у КМДА, місто прагне зробити хвилину мовчання не формальністю, а щоденним усвідомленим ритуалом пам’яті.

Таким чином столиця долучається до загальнонаціонального вшанування пам’яті військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Де ще звучить хвилина мовчання

Оголошення хвилини мовчання у Києві впроваджують поступово. Зокрема, з 2025 року її вже транслюють:

  • на Хрещатику та Майдані Незалежності;
  • на 19 станціях метро;
  • у наземному громадському транспорті.

Також сповіщення надходять через застосунок Київ Цифровий та з’являються на екранах і рекламних носіях.

Система ще налаштовується, тому у разі проблем із гучністю або якістю запису мешканців просять повідомляти через контакт-центр 1551 або застосунок "Київ Цифровий".

Раніше РБК-Україна розповідало, коли і як з’явилася традиція вшановувати пам’ять полеглих захисників хвилиною мовчання.

Також у Києві щодня о 9:00 зупиняють рух транспорту на Хрещатику на одну хвилину, щоб вшанувати загиблих у війні. Обмеження діють для всіх авто, окрім спецтранспорту, і стали частиною загальнонаціональної хвилини мовчання.

