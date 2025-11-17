Хвилина мовчання в метро: у Києві подали петицію про щоденну зупинку поїздів о 9 ранку

У Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання. Ініціатор закликає транслювати оголошення про пам’ять загиблих унаслідок війни на станціях і у вагонах, щоб символічно вшанувати героїв і підтримати національну традицію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.
Автор петиції Андрій Авраменко вважає, що зупинка метро під час хвилини мовчання стане знаком шани всім загиблим унаслідок російської агресії.
Петицію оприлюднили 11 листопада. Станом на зараз вона зібрала 396 підписів із необхідних 6 тисяч. Збір триватиме ще 53 дні.
Автор звернення пропонує, щоб щодня о 9:00 всі поїзди метрополітену робили коротку зупинку. У цей момент пасажирам у вагонах та на станціях мають транслювати оголошення про хвилину мовчання.
Також він закликає міську владу узгодити можливість таких зупинок із відповідними службами та врахувати всі вимоги безпеки руху.
У петиції нагадують, що згідно з Указом Президента №143/2022, щодня о 9:00 Україна вшановує пам’ять військових і цивільних, які загинули під час війни. Автор переконаний, що така символічна зупинка метро у столиці підсилить національну традицію пам’яті та стане "жестом вдячності" від киян.
Нагадаємо, що у вересні у Києві рух на головній вулиці - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.
Раніше ми писали про те, що з 1 квітня у Києві о 9.00 повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання з'являється на рекламних майданчиках на вулицях (на диджитал-білбордах і сітілайтах) і на інформаційних стендах на станціях метро (на 19 станціях глибокого залягання - лунають відповідні оголошення).
Читайте також про те, хто і коли придумав вшановувати жертв війни хвилиною мовчання.