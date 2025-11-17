Минута молчания в метро: в Киеве подали петицию о ежедневной остановке поездов в 9 утра

О чем петиция

Автор петиции Андрей Авраменко считает, что остановка метро во время минуты молчания станет знаком уважения всем погибшим в результате российской агрессии.

Петицию обнародовали 11 ноября. По состоянию на сейчас она собрала 396 подписей из необходимых 6 тысяч. Сбор будет продолжаться еще 53 дня.

Пока петиция набрала 396 голосов из 6000 необходимых (скриншот)

Чего просит инициатор

Автор обращения предлагает, чтобы ежедневно в 9:00 все поезда метрополитена делали короткую остановку. В этот момент пассажирам в вагонах и на станциях должны транслировать объявления о минуте молчания.

Также он призывает городские власти согласовать возможность таких остановок с соответствующими службами и учесть все требования безопасности движения.

Почему это важно

В петиции напоминают, что согласно Указу Президента №143/2022, ежедневно в 9:00 Украина чтит память военных и гражданских, погибших во время войны. Автор убежден, что такая символическая остановка метро в столице усилит национальную традицию памяти и станет "жестом благодарности" от киевлян.