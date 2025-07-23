Зеленський пообіцяв новий закон з нормами про незалежність НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський повідомив про майбутні зміни в українській системі правопорядку. Готується відповідний законопроект.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
За його словами, найближчим часом до Верховної Ради буде внесено президентський законопроект, який має посилити незалежність антикорупційних інституцій та виключити будь-який російський вплив на правоохоронні органи.
"Було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що учасники обговорень почули одне одного та озвучили те, "що давно накопичувалось". За його словами, сторони домовилися про командну роботу та заходи, які можуть "реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні".
Крім того, Зеленський заявив, що керівники правоохоронних та антикорупційних інституцій разом запропонують план дій - "план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні". Він також запевнив, що всі учасники обговорень почули запити суспільства, які озвучуються в соціальних мережах, на вулицях та в особистих розмовах.
"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку", - заявив глава держави.
Він також підкреслив: "Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку".
Президент наголосив, що всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть збережені. Він також очікує пропозицій щодо конкретних норм від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, зокрема від генерального прокурора. Законопроект має бути реалізований у рамках загальної стратегії трансформації держави.
Законопроект про НАБУ і САП
Минулого понеділка СБУ прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю. У тому ж числі обшуки проходили у детективів НАБУ з метою "нейтралізації російського впливу".
А вже вчора парламент підтримав законопроект №12414, який передбачає урізання повноважень НАБУ та САП. Зокрема відповідно до документа:
- генпрокурор отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;
- генпрокурор зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопоставленим чиновникам;
- керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме тільки генпрокурор.
Перед розглядом законопроекту антикорупційні відомства закликали народних депутатів не підтримувати документ. Також це викликало великий резонанс у суспілства у Києві та низці інших міст спалахнули акції протести. Втім, ввечері, 22 липня, Зеленський все ж підписав закон.
Сьогодні стало відомо, що Зеленський провів зустріч з головами правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів через закон №12414
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