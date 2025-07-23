Клименко про обшуки у командування НГУ: не виключено, що це була вказівка спецслужб ворога

Обшуки у командувача Національної гвардії України генерала Олександра Півненка дуже сильно підірвали моральний дух НГУ. Оскільки в Національному антикорупційному бюро України знайшли агентів РФ, не виключається, що обшуки були спецоперацією російських спецслужб.

Клименко підкреслив, що згоден із тим, що корупцію потрібно викорінювати зі всіх рівнів. Але значно ефективніше було б робити це через спільну роботу, а не використовувати для цього "необдумані підстави", які тільки завдають шкоди без жодного позитивного ефекту.

Як приклад, Клименко навів обшуки у командування Нацгвардії. Він зазначив, що інформація про нібито привласнення генералом Півненком чотирьохсот мільйонів гривень не підтвердилася. А сам міністр особисто ходив на засідання парламентських комітетів та тимчасової слідчої комісії.

"Не виключено, з огляду на факти співпраці з ворогом посадовців НАБУ, що це була пряма вказівка спецслужб нашого ворога. Ви уявляєте, як це вплинуло на моральний дух бойових бригад Нацгвардії?", - поцікавився Клименко.

За словами міністра, спочатку він змушений був самостійно розбиратися в ситуації - в тому числі розмовляв з директором НАБУ Семеном Кривоносом. Після того як стало зрозуміло, що до генерала Півненка вже немає претензій, Клименко поїхав на фронт, де зустрівся з командирами бригад та особовим складом. Ситуація у підрозділах на той момент була дуже важка.

"Бо командувач для них - авторитет. Він - Герой України. А ніхто ж не пояснює, що коли заходять на обшуки - це лише перевірка інформації. У суспільства відразу стійке сприйняття: зайшли на обшуки - автоматично винен. Тому важливо було проговорити все з бойовим складом", - пояснив він.

При цьому Клименко підтвердив: частина інформації НАБУ щодо корупційного скандалу в НГУ - це правда. Дійсно є люди, які були причетні до корупції - станом на сьогодні вони вже звільнені з посад та чекають на підозру.

"І на ці посади вже призначені люди з бойових підрозділів, з бригад, бо вони розуміють відповідальність. Бо знають, що яка ціна невчасної логістики чи нестачі снаряда. Більш того, ми створили в Нацгвардії підрозділ по типу внутрішньої безпеки. Він якраз і має контролювати процеси закупівель, щоб не було зловживань. Це теж частина контролю", - резюмував міністр.