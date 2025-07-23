Клименко про обшуки у командування НГУ: не виключено, що це була вказівка спецслужб ворога
Обшуки у командувача Національної гвардії України генерала Олександра Півненка дуже сильно підірвали моральний дух НГУ. Оскільки в Національному антикорупційному бюро України знайшли агентів РФ, не виключається, що обшуки були спецоперацією російських спецслужб.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зустрічі з медіа 23 липня, передає кореспондент РБК-Україна.
Клименко підкреслив, що згоден із тим, що корупцію потрібно викорінювати зі всіх рівнів. Але значно ефективніше було б робити це через спільну роботу, а не використовувати для цього "необдумані підстави", які тільки завдають шкоди без жодного позитивного ефекту.
Як приклад, Клименко навів обшуки у командування Нацгвардії. Він зазначив, що інформація про нібито привласнення генералом Півненком чотирьохсот мільйонів гривень не підтвердилася. А сам міністр особисто ходив на засідання парламентських комітетів та тимчасової слідчої комісії.
"Не виключено, з огляду на факти співпраці з ворогом посадовців НАБУ, що це була пряма вказівка спецслужб нашого ворога. Ви уявляєте, як це вплинуло на моральний дух бойових бригад Нацгвардії?", - поцікавився Клименко.
За словами міністра, спочатку він змушений був самостійно розбиратися в ситуації - в тому числі розмовляв з директором НАБУ Семеном Кривоносом. Після того як стало зрозуміло, що до генерала Півненка вже немає претензій, Клименко поїхав на фронт, де зустрівся з командирами бригад та особовим складом. Ситуація у підрозділах на той момент була дуже важка.
"Бо командувач для них - авторитет. Він - Герой України. А ніхто ж не пояснює, що коли заходять на обшуки - це лише перевірка інформації. У суспільства відразу стійке сприйняття: зайшли на обшуки - автоматично винен. Тому важливо було проговорити все з бойовим складом", - пояснив він.
При цьому Клименко підтвердив: частина інформації НАБУ щодо корупційного скандалу в НГУ - це правда. Дійсно є люди, які були причетні до корупції - станом на сьогодні вони вже звільнені з посад та чекають на підозру.
"І на ці посади вже призначені люди з бойових підрозділів, з бригад, бо вони розуміють відповідальність. Бо знають, що яка ціна невчасної логістики чи нестачі снаряда. Більш того, ми створили в Нацгвардії підрозділ по типу внутрішньої безпеки. Він якраз і має контролювати процеси закупівель, щоб не було зловживань. Це теж частина контролю", - резюмував міністр.
Зазначимо, керівник Служби безпеки України Василь Малюк також раніше говорив, що обшуки Півненка прямо вплинули на ситуацію на фронті. Деякі солдати опустили зброю: половина, за словами Малюка, не захотіла виконувати бойові завдання, інші половина хотіла йти на Київ.
Міністру МВС Клименку довелося тиждень об'їжджати частини на фронті, щоб привести справи до ладу. А сам Півненко був шокований ситуацією: агенти НАБУ намагалися відібрати в генерала телефон, коли йому доповідати про ситуацію на фронті.
Обшуки у генерала Півненка
Нагадаємо, 10 травня в мережі з'явилася інформація що у командування Нацгвардії проводять обшуки. Зокрема, вони торкнулися і командувача НГУ - генерала Півненка.
Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що після обшуків відсторонили заступника командувача НГУ з тилу - начальника логістики, бригадного генерала Олександра Білоуса та директора Департаменту логістики ГУ НГУ, полковника Миколу Модлінського і ще чотирьох посадовців.
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