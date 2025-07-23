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Справа Коломойського: САП і НАБУ завершили розслідування схеми на 9,2 млрд гривень

Київ, Середа 23 липня 2025 15:54
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Справа Коломойського: САП і НАБУ завершили розслідування схеми на 9,2 млрд гривень Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

САП і НАБУ завершили слідство у справі колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Його підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Як зазначили правоохоронці, досудове розслідування у справі Коломойського та ще 5 осіб - колишніх співробітників "ПриватБанку", які підозрюються у заволодінні понад 9,2 млрд гривень, було завершено.

При цьому детективи НАБУ почали передавати матеріалами справи стороні захисту для ознайомлення.

Справа Коломойського

НАБУ і САП встановили, що впродовж січня - березня 2015 року один із керівників "ПриватБанку" розробив план заволодіння коштами банківської установи, щоб профінансувати свою офшорну компанію і збільшити свою частку в банку.

Для цього він, за версією правоохоронців, залучив п'ятьох співробітників "ПриватБанку", зокрема голову правління, його заступників і керівників окремих департаментів.

Ці співробітники допомогли провернути махінацію: вони сфальсифікували документи, щоб банк нібито мав виплатити одній із компаній понад 9,2 млрд гривень за зворотний викуп облігацій за завищеною ціною.

Частину цих грошей - понад 446 млн гривень - було "відмито" через угоди з цінними паперами та перераховано на особистий рахунок власника банку. Пізніше він вклав ці кошти назад у "ПриватБанк", щоб формально виконати вимоги за Програмою фінансового оздоровлення. Решту грошей учасники схеми використовували на свій розсуд.

Усіх учасників схеми підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:

  • 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);
  • 366 (підроблення документів).

Підозра Коломойському

Нагадаємо, підозру олігарху Ігорю Коломойському в розкраданні понад 9,2 млрд гривень оголосили ще 7 вересня 2023 року.

При цьому 2 вересня того ж року йому оголосили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виведення за кордон. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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ПриватБанк НАБУ САП Ігор Коломойский
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