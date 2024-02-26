Хусити вивели з ладу підводні кабелі, що з'єднують Європу з Азією

Повідомляється, що протягом останніх місяців було виведено з ладу чотири підводних кабелі зв'язку між Саудівською Аравією і Джибуті.

У виданні зазначають, що, ймовірно, дані дії стали наслідком атак єменських повстанців-хуситів, яких підтримує Іран.

"Успішне ураження чотирьох кабелів, які, як вважають, належать до систем AAE-1, Seacom, EIG і TGN, знаменує собою серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією", - йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що найбільше постраждають країни Перської затоки та Індія.