Хуситы вывели из строя подводные кабели, соединяющие Европу с Азией

Хуситы вывели из строя четыре подводных кабеля. В связи с этим возникает серьезное нарушение связи между Европой и Азией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Сообщается, что за последние месяцы были выведены из строя четыре подводных кабеля связи между Саудовской Аравией и Джибути.
В издании отмечают, что, вероятно, данные действия стали следствием атак йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.
"Успешное поражение четырех кабелей, которые, как считают, принадлежат к системам AAE-1, Seacom, EIG и TGN, знаменует серьезное нарушение связи между Европой и Азией", - говорится в сообщении.
Прогнозируется, что больше всего пострадают страны Персидского залива и Индия.
С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.
В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.
28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.
Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.
А 21 февраля хуситы совершили атаку на американский корабль, который перевозил гуманитарную помощь.
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