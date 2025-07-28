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Хусити вибухнули погрозами на адресу Ізраїлю, поклявшись бомбити кораблі

Фото: хусити погрожують Ізраїлю новими атаками (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Єменські хусити пригрозили атакувати кораблі, які будь-яким чином пов'язані з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Jerusalem Post.

Представник хуситів Яхья Сарі 27 липня заявив, що підтримуване Іраном угруповання нападатиме на будь-які судна, якщо ті пов'язані з Ізраїлем.

"Ми попереджаємо всі компанії припинити співпрацю з ізраїльськими портами. В іншому разі судна, кораблі, незалежно від пункту призначення, будуть атаковані в будь-якому місці, до якого зможуть дістатися наші ракети і безпілотники", - сказав Сарі.

У заяві хуситів ідеться, що всі країни, які бажають уникнути ескалації, повинні "чинити тиск" на Ізраїль, щоб той "припинив агресію і зняв блокаду з Гази".

Також угруповання оголосило, що несе "релігійну, моральну і гуманітарну відповідальність" перед населенням Гази.

"Наші дії виражають нашу моральну і гуманітарну прихильність щодо братнього палестинського народу, і всі наші військові операції припиняться негайно після припинення агресії проти Гази і зняття блокади", - додали хусити.

Ситуація в Газі

Нагадаємо, 27 липня ЦАХАЛ офіційно оголосив про щоденні паузи в бойових діях у Газі з метою доставки гуманітарної допомоги.

Бої припинятимуться з 10:00 до 20:00 за місцевим часом у кількох районах.

Також Армія оборони Ізраїлю відновила скидання гуманітарної допомоги в Газі з повітря.

За словами міністра енергетики Елі Коена, Ізраїль ухвалив рішення збільшити обсяг гуманітарної допомоги в Газі, щоб уникнути санкцій ЄС.

Водночас президент США Дональд Трамп, коментуючи провал у переговорах про припинення вогню, заявив, що Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки проти ХАМАСу.

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ІзраїльЄменСектор Газа