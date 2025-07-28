Хусити вибухнули погрозами на адресу Ізраїлю, поклявшись бомбити кораблі

Представник хуситів Яхья Сарі 27 липня заявив, що підтримуване Іраном угруповання нападатиме на будь-які судна, якщо ті пов'язані з Ізраїлем.

"Ми попереджаємо всі компанії припинити співпрацю з ізраїльськими портами. В іншому разі судна, кораблі, незалежно від пункту призначення, будуть атаковані в будь-якому місці, до якого зможуть дістатися наші ракети і безпілотники", - сказав Сарі.

У заяві хуситів ідеться, що всі країни, які бажають уникнути ескалації, повинні "чинити тиск" на Ізраїль, щоб той "припинив агресію і зняв блокаду з Гази".

Також угруповання оголосило, що несе "релігійну, моральну і гуманітарну відповідальність" перед населенням Гази.

"Наші дії виражають нашу моральну і гуманітарну прихильність щодо братнього палестинського народу, і всі наші військові операції припиняться негайно після припинення агресії проти Гази і зняття блокади", - додали хусити.