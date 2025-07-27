ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль почне щоденні паузи в боях у Газі: для чого це потрібно

Неділя 27 липня 2025 19:01
UA EN RU
Ізраїль почне щоденні паузи в боях у Газі: для чого це потрібно Фото: бойові дії буде припинено з 10:00 до 20:00 за місцевим часом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль оголосив про щоденні паузи у військових операціях у низці районів Гази, щоб створити коридори для доставки гуманітарної допомоги анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою ЦАХАЛ, бойові дії буде припинено з 10:00 до 20:00 за місцевим часом у районах, де армія оборони Ізраїлю зараз не веде активних операцій. Зокрема, в Аль-Мавасі, центральній частині Дейр-ель-Балаха і в північній частині міста Газа.

Також військові заявили, що з неділі з 6:00 до 23:00 діятимуть певні безпечні маршрути для конвоїв, які доставлятимуть продукти харчування та ліки.

Глава гуманітарної місії ООН Том Флетчер сказав, що персонал посилить свої зусилля з надання їжі голодуючим під час перерв у певних районах.

"Наші команди на місцях... зроблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості голодуючих людей у цей проміжок часу", - написав він у Х.

Також зазначимо, що 27 липня єгипетський державний телеканал Al Qahera News повідомив, що через Єгипет до Гази почала надходити гуманітарна допомога. За кілька годин до цього Ізраїль почав скидати продовольство з повітря.

Керівник БАПОР - агентства ООН, що надає допомогу палестинським біженцям - Філіп Лаццарані, назвав гуманітарну кризу "рукотворною" і розкритикував повітряне постачання, охарактеризувавши його як дороге й неефективне.

За заявами ізраїльської армії, нові заходи координуються з ООН та іншими міжнародними гуманітарними структурами і покликані збільшити обсяги постачання допомоги.

Ізраїль також заперечує звинувачення у використанні голоду як інструменту тиску, називаючи їх "неправдивими й необґрунтованими", і підкреслює, що тиск на угруповання ХАМАС (визнане терористичним у США та ЄС) буде продовжено, щоб домогтися звільнення заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року.

У березні Ізраїль повністю заблокував доступ гуманітарної допомоги до Гази, а в травні дозволив часткове відновлення поставок, передавши контроль за розподілом продовольства американо-ізраїльському гуманітарному фонду Гази.

Однак навколо створених центрів, організованих фондом, регулярно траплялися трагічні інциденти, внаслідок яких, за даними ООН, загинули сотні палестинців.

Деякі свідки, включно з колишніми охоронцями цих центрів, покладають відповідальність за більшість смертей на ізраїльських військових. Ізраїль, зі свого боку, звинувачує в стражданнях мирних жителів угруповання ХАМАС.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, цього тижня була ймовірність, що Ізраїль і ХАМАС за посередництва США досягнуть угоди про припинення вогню в секторі Газа.

Однак США перервали переговори і повернули свою переговорну групу з Катару. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф пояснив, що остання відповідь ХАМАС "демонструє відсутність бажання" досягти перемир'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Сектор Газа
Новини
Безпрецедентна кількість: Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів з ШІ
Безпрецедентна кількість: Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів з ШІ
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку