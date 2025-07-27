Ізраїль почне щоденні паузи в боях у Газі: для чого це потрібно

Ізраїль оголосив про щоденні паузи у військових операціях у низці районів Гази, щоб створити коридори для доставки гуманітарної допомоги анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно із заявою ЦАХАЛ, бойові дії буде припинено з 10:00 до 20:00 за місцевим часом у районах, де армія оборони Ізраїлю зараз не веде активних операцій. Зокрема, в Аль-Мавасі, центральній частині Дейр-ель-Балаха і в північній частині міста Газа.

Також військові заявили, що з неділі з 6:00 до 23:00 діятимуть певні безпечні маршрути для конвоїв, які доставлятимуть продукти харчування та ліки.

Глава гуманітарної місії ООН Том Флетчер сказав, що персонал посилить свої зусилля з надання їжі голодуючим під час перерв у певних районах.

"Наші команди на місцях... зроблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості голодуючих людей у цей проміжок часу", - написав він у Х.

Також зазначимо, що 27 липня єгипетський державний телеканал Al Qahera News повідомив, що через Єгипет до Гази почала надходити гуманітарна допомога. За кілька годин до цього Ізраїль почав скидати продовольство з повітря.

Керівник БАПОР - агентства ООН, що надає допомогу палестинським біженцям - Філіп Лаццарані, назвав гуманітарну кризу "рукотворною" і розкритикував повітряне постачання, охарактеризувавши його як дороге й неефективне.

За заявами ізраїльської армії, нові заходи координуються з ООН та іншими міжнародними гуманітарними структурами і покликані збільшити обсяги постачання допомоги.

Ізраїль також заперечує звинувачення у використанні голоду як інструменту тиску, називаючи їх "неправдивими й необґрунтованими", і підкреслює, що тиск на угруповання ХАМАС (визнане терористичним у США та ЄС) буде продовжено, щоб домогтися звільнення заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року.

У березні Ізраїль повністю заблокував доступ гуманітарної допомоги до Гази, а в травні дозволив часткове відновлення поставок, передавши контроль за розподілом продовольства американо-ізраїльському гуманітарному фонду Гази.

Однак навколо створених центрів, організованих фондом, регулярно траплялися трагічні інциденти, внаслідок яких, за даними ООН, загинули сотні палестинців.

Деякі свідки, включно з колишніми охоронцями цих центрів, покладають відповідальність за більшість смертей на ізраїльських військових. Ізраїль, зі свого боку, звинувачує в стражданнях мирних жителів угруповання ХАМАС.