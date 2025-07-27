Санкції ЄС: Ізраїль назвав причину збільшення гуманітарної допомоги Газі

Ізраїль ухвалив рішення про збільшення обсягів гуманітарної допомоги Газі частково для того, щоб уникнути європейських санкцій.

Про це заявив міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За його словами, угруповання ХАМАС хоче досягти ситуації, за якої рішення на міжнародній арені будуть проти Ізраїлю.

"ХАМАС хоче домогтися ситуації, коли на міжнародній арені ухвалюватимуть рішення, спрямовані проти (Ізраїлю - ред.), щоб досягти мети - припинити війну і продовжити її", - сказав Коен в ефірі каналу Kan.

При цьому він додав, що Ізраїль "не потрапив у цю пастку".

Крім того, Коен повідомив, що "МЗС провело зустрічі зі своїми колегами в Європі", і щоб не допустити санкцій ЄС проти Ізраїлю, було ухвалено рішення збільшити допомогу Газі, зокрема й схвалення будівництва нового водопроводу.

The Times of Israel нагадало, що на початку липня на зустрічі глав МЗС ЄС було ухвалено рішення не запроваджувати каральних заходів проти Ізраїлю. Але водночас там зажадали "більш конкретних кроків" щодо збільшення допомоги сектору Газа, щоб уникнути подальших дипломатичних санкцій.