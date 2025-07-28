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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Хуситы разразились угрозами в адрес Израиля, поклявшись бомбить корабли

Фото: хуситы угрожают Израилю новыми атаками (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Йеменские хуситы пригрозили атаковать любые корабли, которые каким-либо образом связаны с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Представитель хуситов Яхья Сари 27 июля заявил, что поддерживаемая Ираном группировка будет нападать на любые суда, если те связаны с Израилем.

"Мы предупреждаем все компании прекратить сотрудничество с израильскими портами. В противном случае суда, корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники", - сказал Сари.

В заявлении хуситов говорится, все страны, желающие избежать эскалации, должны "оказать давление" на Израиль, чтобы тот "прекратил агрессию и снял блокаду с Газы".

Также группировка объявила, что несет "религиозную, моральную и гуманитарную ответственность" перед населением Газы.

"Наши действия выражают нашу моральную и гуманитарную приверженность в отношении братского палестинского народа, и все наши военные операции прекратятся немедленно после прекращения агрессии против Газы и снятия блокады", - добавили хуситы.

Ситуация в Газе

Напомним, 27 июля ЦАХАЛ официально объявил о ежедневных паузах в боевых действиях в Газе с целью доставки гуманитарной помощи.

Бои будут прекращаться с 10:00 по 20:00 по местному времени в нескольких районах.

Также Армия обороны Израиля возобновила сброс гуманитарной помощи в Газе с воздуха.

По словам министра энергетики Эли Коэна, Израиль принял решение увеличить объем гуманитарной помощи в Газе, чтобы избежать санкций ЕС.

В то же время, президент США Дональд Трамп, комментируя провал в переговорах о прекращении огня, заявил, что Израилю придется принять решение о дальнейших шагах против ХАМАСа.

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ИзраильЙеменСектор Газа