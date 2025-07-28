Хуситы разразились угрозами в адрес Израиля, поклявшись бомбить корабли

Представитель хуситов Яхья Сари 27 июля заявил, что поддерживаемая Ираном группировка будет нападать на любые суда, если те связаны с Израилем.

"Мы предупреждаем все компании прекратить сотрудничество с израильскими портами. В противном случае суда, корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники", - сказал Сари.

В заявлении хуситов говорится, все страны, желающие избежать эскалации, должны "оказать давление" на Израиль, чтобы тот "прекратил агрессию и снял блокаду с Газы".

Также группировка объявила, что несет "религиозную, моральную и гуманитарную ответственность" перед населением Газы.

"Наши действия выражают нашу моральную и гуманитарную приверженность в отношении братского палестинского народа, и все наши военные операции прекратятся немедленно после прекращения агрессии против Газы и снятия блокады", - добавили хуситы.