Хусити атакували танкер, що перевозив російську нафту, - Bloomberg

Зазначається, що після того, як Європа відмовилася від поставок російської нафти через війну в Україні, величезні обсяги російської нафти наразі проходять через південну частину Червоного моря до азійських покупців. Атаковане минулої ночі судно перевозило паливо з Росії та це, ймовірно, стурбує Москву.

За даними аналітичної компанії Kpler, танкер забрав свій вантаж російського походження через так звану "передачу з судна на судно" з ділянки акваторії Лаконської затоки на півдні Греції. Цей район відіграє ключову роль у постачанні російської нафти на світовий ринок, а також в обробці сировини, що не перевищують верхню межу ціни. Це свідчить про використання тіньових схем у торгівлі.

Trafigura, разом з іншими сировинними трейдерами, такими як Glencore Plc, Vitol Group і Gunvor Group, була одним із найбільших постачальників нафти з Росії до її повномасштабного вторгнення в Україну. Також компанія була партнером у великому нафтовому проекті, що реалізовувався державним виробником ПАТ "Роснефть".

Після запровадження санкцій США, Європи та Великої Британії щодо експорту російських енергоносіїв, Trafigura відійшла від цих потоків. Хоча гендиректор компанії Джеремі Вейр заявив, що вона продовжує торгувати невеликими обсягами нафтопродуктів з Росії, ця позиція таки була переглянута.

"Той факт, що компанія забрала вантаж шляхом перевантаження з судна на судно біля берегів Греції, проливає світло на те, як один із найбільших світових сировинних трейдерів вдається до менш прозорих засобів, продовжуючи сприяти експорту нафтопродуктів з Росії, в той час, коли в Україні все ще триває війна", - зазначає Bloomberg.

Єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group ввечері 26 січня. Удар стався приблизно за 55 миль на південний схід від міста Аден. На борту судна виникла пожежа.

Bloomberg констатує, що цей інцидент також свідчить про те, що США та їхні союзники все ще недостатньо послабили військовий потенціал хуситів через два тижні після нанесення першого з кількох авіаударів по ракетах, радарах та інших об'єктах угруповання по всьому Ємену.

Минулих вихідних заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер повідомив, що військові дії зі стримування хуситів та інших угруповань, що підтримує Іран, займуть певний час.

Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом у жовтні.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій і наступного дня здійснили чергові удари по позиціях бойовиків.

Загалом з 11 січня американські військові разом із союзниками знищили понад 25 ракетних установок хуситів.

Також США ввели санкції проти ключових осіб хуситів за їхню підтримку терористичних актів проти торговельного судноплавства в Червоному морі.

25 січня США закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів та вмовити їх припинити напади.

Вдень у п'ятницю, 26 січня, хусити випустили протикорабельну балістичну ракету по американському есмінцю USS Carney, але її успішно збили.

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