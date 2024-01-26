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Хусити атакували американський есмінець в Аденській затоці: військові збили ракету

П'ятниця 26 січня 2024 20:05
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Хусити атакували американський есмінець в Аденській затоці: військові збили ракету Фото: USS Carney (flickr.com/markp51)
Автор: Валерія Поліщук

Хусити випустили протикорабельну балістичну ракету по американському есмінцю USS Carney.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального командування США у Twitter.

"26 січня підтримувані Іраном бойовики хусити випустили одну протикорабельну балістичну ракету з контрольованих Хутті районів Ємену по есмінцю USS Carney (DDG 64) класу Arleigh-Burke в Аденській затоці", - йдеться в повідомленні.

Військові заявили, що ракета була успішно збита есмінцем USS Carney.

Повідомлень про поранення і пошкодження не надходило.

Атаки хуситів

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та в Червоному морі. Перші напади збіглися з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС.

У відповідь на численні атаки 12 січня США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак, попри удари країн Заходу, бойовики угруповання продовжили атаки на торговельні кораблі.

25 січня Сполучені Штати закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів, аби припинити напади.

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Йемен Сполучені Штати Америки
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