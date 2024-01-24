ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Американські війська знищили понад 25 ракетних установок хуситів, - Пентагон

Середа 24 січня 2024 03:22
UA EN RU
Американські війська знищили понад 25 ракетних установок хуситів, - Пентагон Фото: США знищили понад 25 ракетних установок хуситів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американські військові разом із союзниками знищили понад 25 ракетних установок хуситів у результаті успішних авіаударів, починаючи з 11 січня.

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"З 11 січня американські військові знищили, або пошкодили понад 25 пускових установок та понад 20 ракет єменського руху "Ансар Аллах", - повідомив представник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, удари авіації США та союзників по об'єктам угруповання хуситів у Ємені були ефективними.

Райдер також зазначив, що США під час ударів атакували місця базування безпілотників, радарів, засобів повітряного спостереження та склади зброї.

Удари США та союзників по базам хуситів

Нагадаємо, що в ніч на 12 січня Сполучені Штати та Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки та кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів.

Пізніше стало відомо, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів. Також Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у Червоному морі.

Раніше ми писали, хто такі хусити, і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Йемен
NEWS
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні