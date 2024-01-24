Американські війська знищили понад 25 ракетних установок хуситів, - Пентагон

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"З 11 січня американські військові знищили, або пошкодили понад 25 пускових установок та понад 20 ракет єменського руху "Ансар Аллах", - повідомив представник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, удари авіації США та союзників по об'єктам угруповання хуситів у Ємені були ефективними.

Райдер також зазначив, що США під час ударів атакували місця базування безпілотників, радарів, засобів повітряного спостереження та склади зброї.

Удари США та союзників по базам хуситів

Нагадаємо, що в ніч на 12 січня Сполучені Штати та Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки та кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів.

Пізніше стало відомо, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів. Також Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у Червоному морі.

Раніше ми писали, хто такі хусити, і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.