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США ввели санкції проти єменських хуситів за атаки на судна у Червоному морі

Четвер 25 січня 2024 16:48
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США ввели санкції проти єменських хуситів за атаки на судна у Червоному морі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати запровадили санкції проти ключових осіб єменських хуситів за їхню підтримку терористичних актів, спрямованих проти торговельного судноплавства в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Зокрема, заходи спрямовані проти чотирьох осіб, які підтримували нещодавні напади хутистів на комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці, зокрема захоплення в заручники цивільних екіпажів.

"Постійні терористичні атаки хутистів на торговельні судна та їхні цивільні екіпажі, які законно проходять через Червоне море й Аденську затоку, загрожують порушити міжнародні ланцюжки поставок і свободу судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної безпеки, стабільності та процвітання", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон.

Удари США та союзників з баз хуситів

У ніч на 12 січня Сполучені Штати та Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки та кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів.

Крім цього, Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів. Також Бельгія надасть фрегат для участі у європейській оборонній операції у Червоному морі.

Раніше ми писали, хто такі хусити, і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

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