Сніг, штормовий вітер та до -12 морозу: якою буде погода в Україні сьогодні

Понеділок 16 лютого 2026 07:00
Сніг, штормовий вітер та до -12 морозу: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 16 лютого, у низці регіонів України очікується сніг, сильний вітер та до -12 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде хмарно. Вдень невеликий сніг, на сході країни переважно дощ, на північному сході країни помірні опади (у західних, південних та Вінницькій областях без істотних опадів).

У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 7-12° морозу; на Прикарпатті та півночі країни 4-9° морозу; у більшості центральних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; на сході та південному сході 3-8° тепла.

Сніг, штормовий вітер та до -12 морозу: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, вранці хуртовини.

Температура по області вдень 4-9° морозу, у Києві 7-9° морозу.

Прогнози на лютий

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

