Снег, штормовой ветер и до -12 мороза: какой будет погода в Украине сегодня

Понедельник 16 февраля 2026 07:00
Снег, штормовой ветер и до -12 мороза: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 февраля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 16 февраля, в ряде регионов Украины ожидается снег, сильный ветер и до -12 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: После +14 в Украине снова резко похолодает: синоптик назвала дату

В Украине сегодня будет облачно. Днем небольшой снег, на востоке страны преимущественно дождь, на северо-востоке страны умеренные осадки (в западных, южных и Винницкой областях без существенных осадков).

В западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с.

Температура днем в западных, Житомирской и Винницкой областях 7-12° мороза; на Прикарпатье и севере страны 4-9° мороза; в большинстве центральных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; на востоке и юго-востоке 3-8° тепла.

Снег, штормовой ветер и до -12 мороза: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололед.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, утром метели.

Температура по области днем 4-9° мороза, в Киеве 7-9° мороза.

Прогнозы на февраль

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и рассказал, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год.

