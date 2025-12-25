Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Синоптики предупредили украинцев о приближении опасных метеорологических явлений. Погода резко ухудшится в большинстве областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Когда именно и почему погода в Украине будет опасна
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются:
- 26 декабря ночью - в северных областях страны;
- 26 декабря днем - в целом по Украине (кроме Закарпатья).
Речь идет про:
- порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с;
- метель;
- гололедицу на дорогах.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты Укргидрометцентра.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой в Украине завтра в целом
Согласно прогнозу синоптиков на пятницу, 26 декабря, погода по территории Украины будет по-настоящему зимней.
Так, атмосферные фронты с севера обусловят пасмурное небо.
В ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем - по всей территории Украины (кроме крайнего запада) - ожидается снег.
На дорогах вместе с этим будет образовываться гололедица.
"Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с. Ночью в северных областях, днем - в Украине (кроме Закарпатья), ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели", - рассказали украинцам.
Между тем температурный фон изменится за счет увеличения облачности. То есть мороз - несколько ослабеет.
Учитывая это, температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается в пределах -4..-9 градусов по Цельсию. В Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза.
Тем временем дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза.
Прогноз погоды на 26 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего завтра ждать от погоды в Киеве и области
На территории Киева и Киевской области в течение 26 декабря также вероятны опасные метеорологические явления:
- порывы ветра 15-20 м/с;
- метель;
- на дорогах - гололедица.
Предупреждение УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В целом же погода в столичном регионе ожидается облачной.
На ночь прогнозируют умеренный снег. Днем - небольшой.
Температура воздуха ночью:
- по области - от 4 до 9 градусов мороза;
- в Киеве - от 6 до 8 градусов ниже нуля.
Тем временем температура воздуха днем ожидается:
- по области - от 0 до 5 градусов мороза;
- в Киеве - от 0 до 2 градусов ниже нуля.
Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Как подготовиться к непогоде в столице: советы КГГА
Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили ряд рекомендаций для граждан.
Так, во время сильного ветра специалисты призывают украинцев:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
- не парковать рядом с ними машины.
Водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
Между тем пешеходов призывают быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.
В завершение, если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
