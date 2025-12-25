ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Четверг 25 декабря 2025 15:42
UA EN RU
Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Украинцев предупредили об ухудшении погоды в большинстве областей (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили украинцев о приближении опасных метеорологических явлений. Погода резко ухудшится в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Когда именно и почему погода в Украине будет опасна

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются:

  • 26 декабря ночью - в северных областях страны;
  • 26 декабря днем - в целом по Украине (кроме Закарпатья).

Речь идет про:

  • порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с;
  • метель;
  • гололедицу на дорогах.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погодыПредупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Украине завтра в целом

Согласно прогнозу синоптиков на пятницу, 26 декабря, погода по территории Украины будет по-настоящему зимней.

Так, атмосферные фронты с севера обусловят пасмурное небо.

В ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем - по всей территории Украины (кроме крайнего запада) - ожидается снег.

На дорогах вместе с этим будет образовываться гололедица.

"Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с. Ночью в северных областях, днем - в Украине (кроме Закарпатья), ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели", - рассказали украинцам.

Между тем температурный фон изменится за счет увеличения облачности. То есть мороз - несколько ослабеет.

Учитывая это, температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается в пределах -4..-9 градусов по Цельсию. В Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза.

Тем временем дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза.

Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погодыПрогноз погоды на 26 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего завтра ждать от погоды в Киеве и области

На территории Киева и Киевской области в течение 26 декабря также вероятны опасные метеорологические явления:

  • порывы ветра 15-20 м/с;
  • метель;
  • на дорогах - гололедица.

Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погодыПредупреждение УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же погода в столичном регионе ожидается облачной.

На ночь прогнозируют умеренный снег. Днем - небольшой.

Температура воздуха ночью:

  • по области - от 4 до 9 градусов мороза;
  • в Киеве - от 6 до 8 градусов ниже нуля.

Тем временем температура воздуха днем ожидается:

  • по области - от 0 до 5 градусов мороза;
  • в Киеве - от 0 до 2 градусов ниже нуля.

Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погодыПрогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как подготовиться к непогоде в столице: советы КГГА

Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили ряд рекомендаций для граждан.

Так, во время сильного ветра специалисты призывают украинцев:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними машины.

Водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Между тем пешеходов призывают быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

В завершение, если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погодыПубликация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.

Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр Снегопад Погода в Киеве Погода на день Метеоролог
Новости
Ракеты Storm Shadow ударили по Новошахтинскому НПЗ в России, - Генштаб
Ракеты Storm Shadow ударили по Новошахтинскому НПЗ в России, - Генштаб
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну