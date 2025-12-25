Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптики предупредили украинцев о приближении опасных метеорологических явлений. Погода резко ухудшится в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Когда именно и почему погода в Украине будет опасна

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются:

26 декабря ночью - в северных областях страны;

26 декабря днем - в целом по Украине (кроме Закарпатья).

Речь идет про:

порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с;

метель;

гололедицу на дорогах.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Украине завтра в целом

Согласно прогнозу синоптиков на пятницу, 26 декабря, погода по территории Украины будет по-настоящему зимней.

Так, атмосферные фронты с севера обусловят пасмурное небо.

В ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем - по всей территории Украины (кроме крайнего запада) - ожидается снег.

На дорогах вместе с этим будет образовываться гололедица.

"Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с. Ночью в северных областях, днем - в Украине (кроме Закарпатья), ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели", - рассказали украинцам.

Между тем температурный фон изменится за счет увеличения облачности. То есть мороз - несколько ослабеет.

Учитывая это, температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается в пределах -4..-9 градусов по Цельсию. В Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза.

Тем временем дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза.

Прогноз погоды на 26 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего завтра ждать от погоды в Киеве и области

На территории Киева и Киевской области в течение 26 декабря также вероятны опасные метеорологические явления:

порывы ветра 15-20 м/с;

метель;

на дорогах - гололедица.

Предупреждение УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же погода в столичном регионе ожидается облачной.

На ночь прогнозируют умеренный снег. Днем - небольшой.

Температура воздуха ночью:

по области - от 4 до 9 градусов мороза;

в Киеве - от 6 до 8 градусов ниже нуля.

Тем временем температура воздуха днем ожидается:

по области - от 0 до 5 градусов мороза;

в Киеве - от 0 до 2 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как подготовиться к непогоде в столице: советы КГГА

Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили ряд рекомендаций для граждан.

Так, во время сильного ветра специалисты призывают украинцев:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;

не парковать рядом с ними машины.

Водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Между тем пешеходов призывают быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

В завершение, если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)