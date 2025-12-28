Хуртовина у Києві: сотні одиниць спецтехніки борються зі снігом та обробляють дороги

Снігопад в Києві

Як відомо, з 26 грудня в столицю прийшла справжня зима - з ночі до ранку п'ятниці Київ засипало снігом. У зв'язку з погодними умовами на вулиці вирушили до двухсот одиниць спецтехінки, щоб зробити можливим рух транспорту та пішоходів.

Очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній. У парках і скверах сніг прибирають "зеленбудівці".

У КМДА закликали водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів - бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Погода в Києві та області

Щодо погоди у столиці та Київській області 28 грудня ми писали, що буде хмарно. Очікується сніг, на дорогах ожеледиця. У Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у Києві 28 грудня очікуються сніг, мокрий сніг і сильний вітер, температура триматиметься близько нуля.

Також повідомлялось, що зниження температури повітря очікується в Україні з 30 грудня 2025 року. Щодо прогнозу погоди в Україні на січень, середня місячна температура повітря очікується близько 1-7 градусів морозу, що є нижчим за норму.