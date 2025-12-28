Метель в Киеве: сотни единиц спецтехники борются со снегом и обрабатывают дороги

Снегопад в Киеве

Как известно, с 26 декабря в столицу пришла настоящая зима - с ночи до утра пятницы Киев засыпало снегом. В связи с погодными условиями на улицы отправились до двухсот единиц спецтехники, чтобы сделать возможным движение транспорта и пешеходов.

Очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. В парках и скверах снег убирают "зеленбудівці".

В КГГА призвали водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток.

Погода в Киеве и области

Относительно погоды в столице и Киевской области 28 декабря мы писали, что будет облачно. Ожидается снег, на дорогах гололед. В Киеве ночью и днем 0-2° мороза.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 28 декабря ожидаются снег, мокрый снег и сильный ветер, температура будет держаться около нуля.

Также сообщалось, что снижение температуры воздуха ожидается в Украине с 30 декабря 2025 года. Согласно прогнозу погоды в Украине на январь, средняя месячная температура воздуха ожидается около 1-7 градусов мороза, что ниже нормы.