Сніг, вітер та ожеледиця: якою буде погода в Україні 28 грудня

В Україні у неділю, 28 грудня, очікується сніг, сильний вітер та ожеледиця. Вдень від 3° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

У Києві та області буде хмарно. Очікується сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с; хуртовина.

Завтра в Україні буде хмарно. Помірний, вночі у північно-східній частині значний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця, вдень на Правобережжі налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, снігопад накрив майже усю Україну, через що комунальники працювали у посиленому режимі. У мережі активно поширювали яскраві фото та відео міст, що потонули у білосніжному покривалі.

Також синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідні й далі. За їхнім прогнозом справжню зиму слід очікувати на Новий рік.