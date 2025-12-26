Київ засипає снігом: перші фото і відео з міста

З ночі до ранку п'ятниці, 26 грудня, Київ засипає снігом. У столиці почалася справжня зима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Наразі у Києві усувають наслідки снігопаду. Як повідомили у КМДА, 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" з ночі працюють на вулицях міста

Насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

Також задіяні 122 працівники у складі 23 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній.

У парках і скверах сніг прибирають "зеленбудівці": залучено 43 одиниці техніки та 673 працівники.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів - бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - додали у КМДА.