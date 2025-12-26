ua en ru
Київ засипає снігом: перші фото і відео з міста

Київ, П'ятниця 26 грудня 2025 08:45
UA EN RU
Київ засипає снігом: перші фото і відео з міста Фото: Київ засипало снігом (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

З ночі до ранку п'ятниці, 26 грудня, Київ засипає снігом. У столиці почалася справжня зима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Наразі у Києві усувають наслідки снігопаду. Як повідомили у КМДА, 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" з ночі працюють на вулицях міста

Насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

Також задіяні 122 працівники у складі 23 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній.

У парках і скверах сніг прибирають "зеленбудівці": залучено 43 одиниці техніки та 673 працівники.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів - бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - додали у КМДА.

Що буде з погодою в Україні сьогодні

Згідно з прогнозом синоптиків на п'ятницю, 26 грудня, погода по території України буде по-справжньому зимовою.

Вдень - по всій території України (крім крайнього заходу) - очікується сніг. На дорогах разом із цим утворюватиметься ожеледиця.

Тим часом температурний фон зміниться за рахунок збільшення хмарності. Тобто мороз - дещо послабшає.

З огляду на це, температура повітря в Україні вночі очікується в межах -4..-9 градусів за Цельсієм. У Карпатах і на Прикарпатті - до 13 градусів морозу.

Тим часом денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.

З огляду на це вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Крім того, в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

