ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Метель в Киеве: сотни единиц спецтехники борются со снегом и обрабатывают дороги

Киев, Воскресенье 28 декабря 2025 00:50
UA EN RU
Метель в Киеве: сотни единиц спецтехники борются со снегом и обрабатывают дороги Фото: в столицу пришла настоящая зима еще 26 декабря (Игорь Кузнецов РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Из-за метели на улицы Киева выехало более ста единиц техники "Киевавтодора" для очистки дорог от снега и обработки посыпочными материалами. Коммунальщики работают также на пешеходных зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве метель: 124 единицы спецтехники "Киевавтодор" начали обработку улиц посыпочными материалами. К работе привлечены 23 бригады по ручной уборке в составе 128 работников", - говорится в сообщении.

Известно, что в первую очередь коммунальщики обрабатывают и убирают снег на остановках, лестничных маршах и подходах к наземным и подземным переходам и других пешеходных зонах.

КГГА также опубликовала видео, на котором спецтехника обрабатывает одну из столичных трасс.

Снегопад в Киеве

Как известно, с 26 декабря в столицу пришла настоящая зима - с ночи до утра пятницы Киев засыпало снегом. В связи с погодными условиями на улицы отправились до двухсот единиц спецтехники, чтобы сделать возможным движение транспорта и пешеходов.

Очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. В парках и скверах снег убирают "зеленбудівці".

В КГГА призвали водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток.

Погода в Киеве и области

Относительно погоды в столице и Киевской области 28 декабря мы писали, что будет облачно. Ожидается снег, на дорогах гололед. В Киеве ночью и днем 0-2° мороза.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 28 декабря ожидаются снег, мокрый снег и сильный ветер, температура будет держаться около нуля.

Также сообщалось, что снижение температуры воздуха ожидается в Украине с 30 декабря 2025 года. Согласно прогнозу погоды в Украине на январь, средняя месячная температура воздуха ожидается около 1-7 градусов мороза, что ниже нормы.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну