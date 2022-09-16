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Hubble сделал впечатляющий кадр спиральной галактики в созвездии Жираф

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Пятница 16 сентября 2022 18:39
Hubble сделал впечатляющий кадр спиральной галактики в созвездии Жираф Фото: галактика NGC 1961 (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сделал уникальную фотографию спиральной галактики NGC 1961, расположенную в созвездии Жираф.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Галактика NGC 1961 расположена около 180 млн световых лет от Земли. Она является промежуточной спиральной галактикой с активным ядром и находится в классификации между спиральными галактиками с перемычкой и без перемычки.

Галактики с активно ядром обладают ярким центром. В то же время подобный вид не является редким.

NGC 1961 открыл британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель. Ученый начал наблюдать за галактикой в 1788 году.

Hubble сделал впечатляющий кадр спиральной галактики в созвездии Жираф

Фото: галактика NGC 1961 (nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Hubble также недавно сфотографировал две перекрывающие друг друга спиральные галактики.

Тем временем ракета New Shepard, принадлежащая компании Blue Origin, взорвалась спустя минуту после старта.

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