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Hubble зробив вражаючий кадр спіральної галактики в сузір'ї Жираф

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П'ятниця 16 вересня 2022 18:39
Hubble зробив вражаючий кадр спіральної галактики в сузір'ї Жираф Фото: галактика NGC 1961 (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив унікальну фотографію спіральної галактики NGC 1961, яка розташована у сузір'ї Жираф.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Галактика NGC 1961 розташована в близько 180 млн світлових років від Землі. Вона є проміжною спіральною галактикою з активним ядром, та знаходиться у класифікації між спіральними галактиками з перемичкою та без перемички.

Галактики з активно ядром мають яскравий центр. Водночас подібний вид не є чимось рідкісним.

NGC 1961 відкрив британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Вчений почав спостерігати за галактикою у 1788 році.

Hubble зробив вражаючий кадр спіральної галактики в сузір'ї Жираф

Фото: галактика NGC 1961 (nasa.gov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Hubble також нещодавно сфотографував дві спіральні галактики, які одне одного перекривають.

Тим часом ракета New Shepard, яка належить компанії Blue Origin, вибухнула через хвилину після старту.

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