Ракета компании Blue Origin взорвалась через минуту после запуска: видео

Ракета New Shepard компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась через минуту после старта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ракета New Shepard стартовала в Западном Техасе в рамках 23-й миссии компании Blue Origin. Отмечается, что людей на борту не было.

Уже чуть больше чем через минуту, на высоте около 8 километров над землей, двигатель ракеты-носителя New Shepard неожиданно вспыхнул. Система отсоединения двигателя капсулы, со своей стороны, сразу оттолкнула корабль от ракеты, чтобы с помощью парашюта безопасно приземлиться.

Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации, в результате аварии ракета разбилась в определенной опасной зоне, из-за чего полеты Blue Origin будут приостановлены, пока не выяснятся результаты аварии.