ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракета компании Blue Origin взорвалась через минуту после запуска: видео

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 12:24
Ракета компании Blue Origin взорвалась через минуту после запуска: видео Фото: ракета компании Blue Origin взорвалась через минуту после запуска (spacenews.com)
Автор: Сергей Пышкин

Ракета New Shepard компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась через минуту после старта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ракета New Shepard стартовала в Западном Техасе в рамках 23-й миссии компании Blue Origin. Отмечается, что людей на борту не было.

Уже чуть больше чем через минуту, на высоте около 8 километров над землей, двигатель ракеты-носителя New Shepard неожиданно вспыхнул. Система отсоединения двигателя капсулы, со своей стороны, сразу оттолкнула корабль от ракеты, чтобы с помощью парашюта безопасно приземлиться.

Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации, в результате аварии ракета разбилась в определенной опасной зоне, из-за чего полеты Blue Origin будут приостановлены, пока не выяснятся результаты аварии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA недавно снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну, из-за чего миссию Artemis 1 пришлось отложить. Это была вторая попытка запуска.

Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию еще 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Blue Origin
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине
Роман Чернышевкорреспондент Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине