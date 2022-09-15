Hubble сфотографировал "слияние" двух галактик: яркий кадр
Космический телескоп Hubble, который принадлежит NASA сфотографировал две спиральные галактики, которые друг друга перекрывают.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.
Космические галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461 расположены на расстоянии свыше миллиарда световых лет от Земли. На снимке кажется, будто бы они сливаются, однако вероятно они на самом деле не взаимодействуют.
"Это изображение - одно из многих наблюдений Hubble, посвященных основным моментам проекта Galaxy Zoo. Изначально создан в 2007 году, Galaxy Zoo и его преемники - это масштабные проекты гражданской науки, в которых классификация галактик осуществляется с помощью сотен тысяч добровольцев", - добавляет пресс-служба.
Фото: Hubble сфотографировал "слияние" двух галактик: яркий кадр (nasa.gov)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Китай успешно вывел на орбиту спутник связи " Чжунсин-1Е.
Тем временем ракета New Shepard, которая принадлежит компании Blue Origin, взорвалась через минуту после старта.
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