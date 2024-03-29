"Хтось хотів медаль". В ВМС підтвердили, що росіяни збили свій літак над Севастополем

У Військово-морських силах Збройних сил України підтвердили, що вчорашнє падіння російського винищувача над тимчасово окупованим Кримом сталося через збиття літака засобами ППО інтервентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС України Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.

Офіцер зазначив, що йдеться про російський Су-27, який 28 березня ліквідували самі ж окупанти біля Севастополя.

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ, і що його було знищено власними силами", - сказав Плетенчук.

Вірогідною причиною такого "дружнього вогню" росіян по своєму винищувачу представник МВС ЗСУ назвав факт, що у загарбників в Криму "була тривога, була бойова готовність", і бажання окупантів "вислужитися".

"Спрацював людський фактор: хтось дуже хотів отримати медаль, і не став розбиратися, чий це літак", - пояснив спікер.

Він також уточнив, що російського пілота Су-27 після катапультування врятували, але літак був повністю знищений.

"Самоліквідація" росавіації

Раніше повідомлялося, що 28 березня російський винищувач впав на територію тимчасово окупованого Криму. Відео з падінням палаючого літака миттєво поширились серед проросійських Telegram-каналів.

Водночас представники окупаційної "адміністрації" заявили, що пілот катапультувався, і його було підібрано у морі за 200 метрів від берега Севастополя. У мережі звучали припущення, що літак збила російська ППО.

Збиття ЗСУ російських літаків

Нагадаємо також, що кілька тижнів тому українські захисники знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

А вже наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, 2 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни знищили ще один Су-34. Додамо, того ж дня також стало відомо про чергове збиття російського літака.