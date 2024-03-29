"Кто-то хотел медаль". В ВМС подтвердили, что россияне сбили свой самолет над Севастополем

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины подтвердили, что вчерашнее падение российского истребителя над временно оккупированным Крымом произошло из-за сбития самолета средствами ПВО интервентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.

Офицер отметил, что речь идет о российском Су-27, который 28 марта ликвидировали сами же оккупанты возле Севастополя.

"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ, и что он был уничтожен собственными силами", - сказал Плетенчук.

Вероятной причиной такого "дружественного огня" россиян по своему истребителю представитель МВД ВСУ назвал факт, что у захватчиков в Крыму "была тревога, была боевая готовность", и желание оккупантов "выслужиться".

"Сработал человеческий фактор: кто очень хотел получить медаль, и не стал разбираться, чей это самолет", - пояснил спикер.

Он также уточнил, что российский пилот Су-27 после катапультирования был спасен, но самолет - полностью уничтожен.

"Самоликвидация" росавиации

Ранее сообщалось, что 28 марта российский истребитель упал на территорию временно оккупированного Крыма. Видео с падением горящего самолета мгновенно распространилось среди пророссийских Telegram-каналов.

В то же время представители оккупационной "администрации" заявили, что пилот катапультировался, и был подобран в море в 200 метрах от берега Севастополя. В сети звучали предположения, что самолет сбил российский ПВО.

Сбитие ВСУ российских самолетов

Напомним также, что несколько недель назад украинские защитники уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

А уже на следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, 2 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины уничтожили еще один Су-34. Добавим, в тот же день также стало известно об очередном сбитии российского самолета.