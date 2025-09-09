Хто зіграє проти Азербайджану: збірна України оприлюднила заявку на матч відбору ЧС-2026

Національна збірна України визначилася зі складом гравців на матч проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу-2026. До заявки потрапили 23 футболісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал УАФ у соцмережі Telegram.
Українська асоціація футболу опублікувала офіційний список гравців, які зможуть вийти на поле у другому матчі відбірного турніру.
Серед викликаних - провідні футболісти європейських клубів та представники української Прем’єр-ліги.
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Артем Довбик ("Рома", Італія)
Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія)
До складу знову не потрапив захисник Владислав Дубінчак, який пропустив і стартовий матч кваліфікації проти Франції.
Поєдинок відбору на чемпіонат світу-2026 між Азербайджаном та Україною відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. Для "синьо-жовтих" це буде шанс здобути перші очки у групі після поразки у стартовому матчі від Франції з рахунком 0:2.
Після першого туру Україна посідає третє місце у своїй групі. Ісландія лідирує завдяки впевненій перемозі над Азербайджаном з рахунком 5:0. Франція йде другою, здолавши Україну (2:0).
Турнірна таблиця виглядає так: