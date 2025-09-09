RU

Кто сыграет против Азербайджана: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора ЧМ-2026

сборная Украины по футболу (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Екатерина Урсатий

Национальная сборная Украины определилась с составом игроков на матч против Азербайджана в квалификации чемпионата мира-2026. В заявку попали 23 футболиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал УАФ в соцсети Telegram.

Кто вошел в состав сборной Украины

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальный список игроков, которые смогут выйти на поле во втором матче отборочного турнира.

Среди вызванных - ведущие футболисты европейских клубов и представители украинской Премьер-Лиги.

Вратари:

  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
  • Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)

Защитники:

  • Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля ("Шахтер")
  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Илья Забарный (ПСЖ, Франция)
  • Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

  • Олег Очеретько, Артем Бондаренко ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко ("Полесье")
  • Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия)
  • Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
  • Иван Калюжный ("Металлист 1925")
  • Николай Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо")
  • Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие:

  • Артем Довбик ("Рома", Италия)

  • Владислав Ванат ("Жирона", Испания)

В состав снова не попал защитник Владислав Дубинчак, который пропустил и стартовый матч квалификации против Франции.

Когда состоится матч Азербайджан - Украина

Поединок отбора на чемпионат мира-2026 между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет шанс получить первые очки в группе после поражения в стартовом матче от Франции со счетом 0:2.

Турнирная ситуация в группе

После первого тура Украина занимает третье место в своей группе. Исландия лидирует благодаря уверенной победе над Азербайджаном со счетом 5:0. Франция идет второй, одолев Украину (2:0).

Турнирная таблица выглядит так:

  • Исландия - 3 очка (1 матч), разница голов 5:0
  • Франция - 3 (1), 2:0
  • Украина - 0 (1), 0:2
  • Азербайджан - 0 (1), 0:5
