Кто сыграет против Азербайджана: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора ЧМ-2026

Национальная сборная Украины определилась с составом игроков на матч против Азербайджана в квалификации чемпионата мира-2026. В заявку попали 23 футболиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал УАФ в соцсети Telegram.
Украинская ассоциация футбола опубликовала официальный список игроков, которые смогут выйти на поле во втором матче отборочного турнира.
Среди вызванных - ведущие футболисты европейских клубов и представители украинской Премьер-Лиги.
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Артем Довбик ("Рома", Италия)
Владислав Ванат ("Жирона", Испания)
В состав снова не попал защитник Владислав Дубинчак, который пропустил и стартовый матч квалификации против Франции.
Поединок отбора на чемпионат мира-2026 между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.
Для "сине-желтых" это будет шанс получить первые очки в группе после поражения в стартовом матче от Франции со счетом 0:2.
После первого тура Украина занимает третье место в своей группе. Исландия лидирует благодаря уверенной победе над Азербайджаном со счетом 5:0. Франция идет второй, одолев Украину (2:0).
Турнирная таблица выглядит так:
