Хто замінить Корецького в "Нафтогазі": джерела назвали ім'я

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Ймовірне призначення Юрія Ткачука на посаду тимчасового очільника "Нафтогазу" напряму пов'язане із кадровими змінами в уряді. Очікується, що він очолить держкомпанію одразу після того, як чинного керівника НАК Сергія Корецького офіційно призначать на посаду прем'єр-міністра України.

Ткачук може тимчасово очолити компанію до моменту проведення офіційного конкурсного відбору на посаду постійного керівника. В понеділок, 13 липня, він був офіційно введений до складу правління "Нафтогазу".

Що відомо про Юрія Ткачука

Юрій Ткачук є досвідченим управлінцем, який має понад 25 років професійного стажу в енергетичному та промисловому секторах.

Фото: Юрій Ткачук (facebook.com/y.p.tkachuk)

Кар'єра в "Укрнафті": з листопада 2022 року Ткачук обіймав посаду фінансового директора АТ "Укрнафта". На цьому посту він відповідав за фінансову стратегію компанії, управління ризиками (ризик-менеджмент) та інвестиційну політику.

Також у період з травня по грудень 2025 року він тимчасово виконував обов'язки керівника цього підприємства.

Керівництво "Укргазвидобуванням": з травня 2025 року він виконував обов'язки голови АТ "Укргазвидобування", а вже у грудні 2025 року був офіційно затверджений на посаді генерального директора компанії.