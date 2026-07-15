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Хто замінить Корецького в "Нафтогазі": джерела назвали ім'я

12:01 15.07.2026 Ср
2 хв
Головного кандидата вже офіційно ввели до складу правління компанії
aimg Валерій Ульяненко aimg Юрій Дощатов
Хто замінить Корецького в "Нафтогазі": джерела назвали ім'я Фото: Сергій Корецький ( facebook.com sergii.koretskyi.page)
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Керівника АТ "Укргазвидобування" Юрія Ткачука розглядають як головного кандидата на посаду тимчасового виконувача обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Ймовірне призначення Юрія Ткачука на посаду тимчасового очільника "Нафтогазу" напряму пов'язане із кадровими змінами в уряді. Очікується, що він очолить держкомпанію одразу після того, як чинного керівника НАК Сергія Корецького офіційно призначать на посаду прем'єр-міністра України.

Ткачук може тимчасово очолити компанію до моменту проведення офіційного конкурсного відбору на посаду постійного керівника. В понеділок, 13 липня, він був офіційно введений до складу правління "Нафтогазу".

Що відомо про Юрія Ткачука

Юрій Ткачук є досвідченим управлінцем, який має понад 25 років професійного стажу в енергетичному та промисловому секторах.

Хто замінить Корецького в &quot;Нафтогазі&quot;: джерела назвали ім'яФото: Юрій Ткачук (facebook.com/y.p.tkachuk)

Кар'єра в "Укрнафті": з листопада 2022 року Ткачук обіймав посаду фінансового директора АТ "Укрнафта". На цьому посту він відповідав за фінансову стратегію компанії, управління ризиками (ризик-менеджмент) та інвестиційну політику.

Також у період з травня по грудень 2025 року він тимчасово виконував обов'язки керівника цього підприємства.

Керівництво "Укргазвидобуванням": з травня 2025 року він виконував обов'язки голови АТ "Укргазвидобування", а вже у грудні 2025 року був офіційно затверджений на посаді генерального директора компанії.

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, головним претендентом на посаду прем'єр-міністра є Сергій Корецький. Водночас офіційно його кандидатуру не оголошували.

Очікується, що Верховна Рада розгляне питання призначення нового глави уряду вже у четвер, 16 липня.

Зазначимо, сьогодні Сергій Корецький провів зустріч із депутатами фракції "Слуга народу" як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Президент Володимир Зеленський участі в цій розмові не брав.

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