Кто заменит Корецкого в "Нафтогазе": источники назвали имя
Руководителя АО "Укргаздобыча" Юрия Ткачука рассматривают как главного кандидата на должность временного исполняющего обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Вероятное назначение Юрия Ткачука на должность временного главы "Нефтегаза" напрямую связано с кадровыми изменениями в правительстве. Ожидается, что он возглавит госкомпанию сразу же после того, как действующего руководителя НАК Сергея Корецкого официально назначат на должность премьер-министра Украины.
Ткачук может временно возглавить компанию до момента проведения официального конкурсного отбора на должность постоянного руководителя. В понедельник, 13 июля, он был официально введен в состав правления "Нефтегаза".
Что известно о Юрии Ткачуке
Юрий Ткачук является опытным управленцем, имеющим более 25 лет профессионального стажа в энергетическом и промышленном секторах.
Фото: Юрий Ткачук (facebook.com/yptkachuk)
Карьера в "Укрнафте": с ноября 2022 года Ткачук занимал должность финансового директора АО "Укрнафта". На этом посту он отвечал за финансовую стратегию компании, управление рисками (риск-менеджмент) и инвестиционную политику.
Также в период с мая по декабрь 2025 он временно исполнял обязанности руководителя этого предприятия.
Управление "Укргаздобычей": с мая 2025 года он исполнял обязанности главы АО "Укргаздобыча", а уже в декабре 2025 года был официально утвержден в должности генерального директора компании.
Напомним, по информации источников РБК-Украина, главным претендентом на должность премьер-министра является Сергей Корецкий. В то же время официально его кандидатуру не объявляли.
Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения нового главы правительства уже в четверг, 16 июля.
Напомним, сегодня Сергей Корецкий провел встречу с депутатами фракции "Слуга народа" как кандидат на должность премьер-министра. Президент Владимир Зеленский участия в этом разговоре не принимал.