Хто вербував, чим воював та чи хоче обміну: Зеленський показав допит полоненого китайця

На допиті правоохоронці запитали у полоненого, хто його вербував, та як вони спілкувалися з командиром.

"Командував росіянин. Він просто казав нам, що робити. Ми просто повторювали за ним. Що він робив - те й ми", - розповів полонений китаєць.

Також він зізнався, що за зброю на війні мав автомат АК-74, але втратив його. Коли вони ховалися в дерев’яному укритті, їх атакував дрон і пошкодив зброю китайського найманця. Полонений додав, що на той момент їх було двоє - він і ще один росіянин.

Розповів громадянин Китаю і про своє ставлення до українського полону.

"В Україні мене годують краще, ніж в Росії, до мене ставляться краще і тут безпечніше", - зазначив китаєць.

Він додав, що не хоче їхати до Росії в рамках обміну, але хоче повернутися в Китай.

Також полонений зізнався, що так і не звільнився з роботи, коли приїхав до Росії і пішов воювати у складі російської армії. У Китаї він працював рятувальником. Втім, чоловік не знає, чи його шукають на батьківщині. Він лише одного разу зв'язувався з рідними після того, як став найманцем у росіян.

"Не було інтернету. Лише одного разу відправляв відео батькам, але не сказав, що в Росії, що став солдатом, щоб вони не турбувалися", - додав полонений.

Володимир Зеленський, коментуючи відео допиту полонено зазначив, що очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну.

"Потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну", - підкреслив Зеленський.