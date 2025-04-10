Хто вербував, чим воював та чи хоче обміну: Зеленський показав допит полоненого китайця

СБУ продовжують допитувати громадян Китаю, яких українські військові нещодавно взяли в полон у Донецькій області.
Як повідомляє РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram опублікував відео допиту полоненого, на якому той розповів про свою участь у війні.
На допиті правоохоронці запитали у полоненого, хто його вербував, та як вони спілкувалися з командиром.
"Командував росіянин. Він просто казав нам, що робити. Ми просто повторювали за ним. Що він робив - те й ми", - розповів полонений китаєць.
Також він зізнався, що за зброю на війні мав автомат АК-74, але втратив його. Коли вони ховалися в дерев’яному укритті, їх атакував дрон і пошкодив зброю китайського найманця. Полонений додав, що на той момент їх було двоє - він і ще один росіянин.
Розповів громадянин Китаю і про своє ставлення до українського полону.
"В Україні мене годують краще, ніж в Росії, до мене ставляться краще і тут безпечніше", - зазначив китаєць.
Він додав, що не хоче їхати до Росії в рамках обміну, але хоче повернутися в Китай.
Також полонений зізнався, що так і не звільнився з роботи, коли приїхав до Росії і пішов воювати у складі російської армії. У Китаї він працював рятувальником. Втім, чоловік не знає, чи його шукають на батьківщині. Він лише одного разу зв'язувався з рідними після того, як став найманцем у росіян.
"Не було інтернету. Лише одного разу відправляв відео батькам, але не сказав, що в Росії, що став солдатом, щоб вони не турбувалися", - додав полонений.
Володимир Зеленський, коментуючи відео допиту полонено зазначив, що очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну.
"Потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ на одному з напрямків захопили у полон двох китайців. Президент України Володимир Зеленський показав відео з полоненими.
У зв'язку з цим Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії. Водночас Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною.
Вчора РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах, повідомляло про те, що СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена. Пізніше з'явилося відео допиту двох китайських полонених.
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