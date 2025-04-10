Кто вербовал, чем воевал и хочет ли обмена: Зеленский показал допрос пленного китайца

На допросе правоохранители спросили у пленного, кто его вербовал, и как они общались с командиром.

"Командовал россиянин. Он просто говорил нам, что делать. Мы просто повторяли за ним. Что он делал - то и мы", - рассказал пленный китаец.

Также он признался, что за оружие на войне имел автомат АК-74, но потерял его. Когда они прятались в деревянном укрытии, их атаковал дрон и повредил оружие китайского наемника. Пленный добавил, что на тот момент их было двое - он и еще один россиянин.

Рассказал гражданин Китая и о своем отношении к украинскому плену.

"В Украине меня кормят лучше, чем в России, ко мне относятся лучше и здесь безопаснее", - отметил китаец.

Он добавил, что не хочет ехать в Россию в рамках обмена, но хочет вернуться в Китай.

Также пленный признался, что так и не уволился с работы, когда приехал в Россию и пошел воевать в составе российской армии. В Китае он работал спасателем. Впрочем, мужчина не знает, ищут ли его на родине. Он лишь однажды связывался с родными после того, как стал наемником у россиян.

"Не было интернета. Лишь однажды отправлял видео родителям, но не сказал, что в России, что стал солдатом, чтобы они не беспокоились", - добавил пленный.

Владимир Зеленский, комментируя видео допроса пленного отметил, что очевидно, что это не единичные случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну", - подчеркнул Зеленский.