Кто вербовал, чем воевал и хочет ли обмена: Зеленский показал допрос пленного китайца

СБУ продолжают допрашивать граждан Китая, которых украинские военные недавно взяли в плен в Донецкой области.
Как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram опубликовал видео допроса пленного, на котором тот рассказал о своем участии в войне.
На допросе правоохранители спросили у пленного, кто его вербовал, и как они общались с командиром.
"Командовал россиянин. Он просто говорил нам, что делать. Мы просто повторяли за ним. Что он делал - то и мы", - рассказал пленный китаец.
Также он признался, что за оружие на войне имел автомат АК-74, но потерял его. Когда они прятались в деревянном укрытии, их атаковал дрон и повредил оружие китайского наемника. Пленный добавил, что на тот момент их было двое - он и еще один россиянин.
Рассказал гражданин Китая и о своем отношении к украинскому плену.
"В Украине меня кормят лучше, чем в России, ко мне относятся лучше и здесь безопаснее", - отметил китаец.
Он добавил, что не хочет ехать в Россию в рамках обмена, но хочет вернуться в Китай.
Также пленный признался, что так и не уволился с работы, когда приехал в Россию и пошел воевать в составе российской армии. В Китае он работал спасателем. Впрочем, мужчина не знает, ищут ли его на родине. Он лишь однажды связывался с родными после того, как стал наемником у россиян.
"Не было интернета. Лишь однажды отправлял видео родителям, но не сказал, что в России, что стал солдатом, чтобы они не беспокоились", - добавил пленный.
Владимир Зеленский, комментируя видео допроса пленного отметил, что очевидно, что это не единичные случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну.
"Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ на одном из направлений захватили в плен двух китайцев. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с пленными.
В связи с этим Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. В то же время Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.
Вчера РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, сообщало о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена. Позже появилось видео допроса двух китайских пленных.
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