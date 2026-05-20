Хто з українок не зможе вийти на пенсію у 60 років: у ПФУ назвали важливу умову

У 2026 році частина українок не зможе вийти на пенсію у 60 років через нові вимоги до страхового стажу. Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу, і ця планка продовжить зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
У Пенсійному фонді нагадали, що право на пенсію за віком залежить не лише від досягнення пенсійного віку, а й від кількості набутого страхового стажу.
Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Саме через це частина жінок, яким виповниться 60 років наступного року, не зможе одразу оформити пенсію. Найчастіше це стосується тих, хто:
У ПФУ пояснюють: якщо у 60 років людина не має необхідних 33 років стажу, право на пенсію переноситься.
Українці, яким у 2026 році виповниться 60 років, але які не матимуть 33 років страхового стажу, зможуть оформити пенсію пізніше:
При цьому необхідний стаж для пенсії у 60 років щороку збільшується. Уже у 2028 році потрібно буде мати 35 років стажу.
Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб.
Для підтвердження стажу до 2004 року використовують:
У Пенсійному фонді навели приклад: якщо людині виповнюється 60 років у 2026 році, але їй бракує кількох місяців стажу, вона може продовжити працювати та звернутися за пенсією після набуття необхідного стажу.
У такому разі пенсію призначать із дати звернення.
Подати заяву на призначення пенсії можна:
Для електронного звернення потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Також пенсію можуть призначити автоматично - без звернення людини, якщо в реєстрі вже є всі необхідні дані про страховий стаж.
Раніше РБК-Україна писало, що українські пенсіонери можуть отримувати пенсію за фактичним місцем проживання, навіть якщо не мають офіційної реєстрації за новою адресою. Це стосується й переселенців з окупованих територій.
Також ми розповідали, що українські пенсіонери можуть отримувати пенсію за фактичним місцем проживання, навіть якщо не мають офіційної реєстрації за новою адресою. Це стосується й переселенців з окупованих територій - вони можуть перевести пенсійну справу через сервісний центр ПФУ або онлайн через портал Пенсійного фонду, подавши заяву та необхідні документи.