Хто з українок не зможе вийти на пенсію у 60 років: у ПФУ назвали важливу умову

Головне: Вимога 33 років: Для виходу на пенсію у 60 років тепер необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 60 років тепер необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Хто під загрозою: Жінки та чоловіки, які працювали неофіційно, мали тривалі перерви, перебували у декреті без оформлення стажу або виїжджали за кордон і не сплачували ЄСВ в Україні.

Жінки та чоловіки, які працювали неофіційно, мали тривалі перерви, перебували у декреті без оформлення стажу або виїжджали за кордон і не сплачували ЄСВ в Україні. Альтернатива у 63 та 65 років: Якщо у 60 років стажу не вистачає, виплати переносяться: на 63 роки або на 65 років.

Якщо у 60 років стажу не вистачає, виплати переносяться: на 63 роки або на 65 років. Рішення, якщо бракує кількох місяців: Можна офіційно допрацювати цей термін і подати заяву до ПФУ пізніше - пенсію нарахують із дня звернення.

Можна офіційно допрацювати цей термін і подати заяву до ПФУ пізніше - пенсію нарахують із дня звернення. Як оформити: Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ або онлайн через вебпортал.

Чому не всі жінки зможуть вийти на пенсію у 60 років

У Пенсійному фонді нагадали, що право на пенсію за віком залежить не лише від досягнення пенсійного віку, а й від кількості набутого страхового стажу.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Саме через це частина жінок, яким виповниться 60 років наступного року, не зможе одразу оформити пенсію. Найчастіше це стосується тих, хто:

мав тривалі перерви у роботі;

працював неофіційно;

перебував у декреті або доглядав за родичами без оформлення страхового стажу;

виїжджав за кордон і не сплачував внески в Україні.

У ПФУ пояснюють: якщо у 60 років людина не має необхідних 33 років стажу, право на пенсію переноситься.

Коли можна буде вийти на пенсію без достатнього стажу

Українці, яким у 2026 році виповниться 60 років, але які не матимуть 33 років страхового стажу, зможуть оформити пенсію пізніше:

у 63 роки - за наявності щонайменше 25 років стажу ;

- за наявності щонайменше ; у 65 років - якщо є мінімум 15 років стажу.

При цьому необхідний стаж для пенсії у 60 років щороку збільшується. Уже у 2028 році потрібно буде мати 35 років стажу.

Як рахують страховий стаж

Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб.

Для підтвердження стажу до 2004 року використовують:

трудову книжку;

довідки;

інші документи про трудову діяльність.

У Пенсійному фонді навели приклад: якщо людині виповнюється 60 років у 2026 році, але їй бракує кількох місяців стажу, вона може продовжити працювати та звернутися за пенсією після набуття необхідного стажу.

У такому разі пенсію призначать із дати звернення.

Як оформити пенсію

Подати заяву на призначення пенсії можна:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для електронного звернення потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Також пенсію можуть призначити автоматично - без звернення людини, якщо в реєстрі вже є всі необхідні дані про страховий стаж.