Кто из украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет: в ПФУ назвали важное условие

В 2026 году часть украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к страховому стажу. Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь не менее 33 лет стажа, и эта планка продолжит расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В Пенсионном фонде напомнили, что право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения пенсионного возраста, но и от количества приобретенного страхового стажа.
Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Именно поэтому часть женщин, которым исполнится 60 лет в следующем году, не сможет сразу оформить пенсию. Чаще всего это касается тех, кто:
В ПФУ объясняют: если в 60 лет человек не имеет необходимых 33 лет стажа, право на пенсию переносится.
Украинцы, которым в 2026 году исполнится 60 лет, но которые не будут иметь 33 лет страхового стажа, смогут оформить пенсию позже:
При этом необходимый стаж для пенсии в 60 лет ежегодно увеличивается. Уже в 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа.
Страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным реестра застрахованных лиц.
Для подтверждения стажа до 2004 года используют:
В Пенсионном фонде привели пример: если человеку исполняется 60 лет в 2026 году, но ему не хватает нескольких месяцев стажа, он может продолжить работать и обратиться за пенсией после приобретения необходимого стажа.
В таком случае пенсию назначат с даты обращения.
Подать заявление на назначение пенсии можно:
Для электронного обращения нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Также пенсию могут назначить автоматически - без обращения человека, если в реестре уже есть все необходимые данные о страховом стаже.
Также мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получать пенсию по фактическому месту жительства, даже если не имеют официальной регистрации по новому адресу. Это касается и переселенцев с оккупированных территорий - они могут перевести пенсионное дело через сервисный центр ПФУ или онлайн через портал Пенсионного фонда, подав заявление и необходимые документы.