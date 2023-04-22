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Хто в Україні отримує найвищі зарплати: топ професій

Фото: зарплати в Україні найвищі у працівників IT сфери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Найбільші зарплати в Україні традиційно залишаються за працівниками IT сфери. При цьому в рейтингу також лідирують медіабайєри.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні.

Так, якщо минулого року середня заробітна плата по Україні становила 15 тисяч грн, то у березні 2023 це вже 16 тисяч грн.

При цьому підвищення рівня оплати спостерігалось в Одеській області - до 15 500 грн (+500 грн до лютого 2023) та Львівській області - до 16 000 грн (+500 грн).

Згідно з дослідженням Work.ua, найбільші зарплати (за виключенням керівних посад та сфери IT) пропонують:

  • медіабайєру - 52 500 грн;
  • водію-міжнароднику - 40 000 грн;
  • бізнес-аналітику - 32 500 грн;
  • арматурнику, рихтувальнику, рієлтору - 30 000 грн.

Найнижчі зарплати залишаються у прибиральників (8 000 грн), посудомийників (9 000 грн) та санітарів (9 000 грн).

Як повідомлялося, керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують на скорочення чисельності працівників. Однак будуть змушені підняти зарплати.

Раніше ми писали, що рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі.

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Зарплата в Україніработа в Украине